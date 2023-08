“Le sacó en cara un tampón”: Elianis Garrido lanzó dura crítica a Andrea Petro por los audios contra Laura Ojeda

Tras filtrarse los polémicos audios entre Andrea y Nicolás Petro, hijos mayores del presidente Gustavo Petro, en donde Andrea reprochaba efusivamente que su hermano, exdiputado del Atlántico, sostuviera una relación amorosa con Laura Ojeda. En estos audios se logra escuchar como la hija del presidente arremete contra Ojeda y expresa que no quiere que haga parte de su familia: “Se mete en la familia, sobre mi cadáver, se mete en la familia. Me importa un carajo”, dice en una parte Andrea.

Además, la hija de Gustavo Petro hizo comentarios despectivos sobre la relación que lleva su hermano con Ojeda: “yo no sé que te dará, te lo chupará bueno, me importa un culo”, afirmó Andrea. Los audios fueron ampliamente compartidos en las redes sociales y se convirtió en noticia nacional precisamente por la relevancia que Nicolás Petro ha tenido en los últimos días sobre su captura junto a Day Vásquez.

“Se mete en la familia, sobre mi cadáver, se mete en la familia. Me importa un carajo Nicolás. Después de lo que me hiciste tú a mí, que fuiste hasta Bogotá ni siquiera me diste la cara. Para mí, come mierda. Al fin y al cabo a mí no me importa, porque tarde o temprano vas a abrir los ojos y allí si vas a venir llorando Nicolás. Osea, yo soy tu hermana, y yo siempre te he querido como una hermana. Maldita sea Nicolás, yo traté de decirte las cosas, pero yo no sé que te dará, te lo chupará bueno, me importa un culo, pero sinceramente es muy bajo, porque a esta vieja hasta le presté un tampón cuando estaba en el apartamento. Eso me parece muy bajo y qué pena contigo, pero de todo lo que me he enterado de esa señora , me parece demasiado y yo allí como tu hermana, y porque te amo no te voy a apoyar jamás Nicolás, pero jamás. Come mierda Nicolás”, fueron las palabras de Andrea hacia Nicolás.

“jódete solo. Yo te quise sacar de ese hueco en el que te metiste, no quisiste y ahora te jodes solo y ella que se vaya a la puta mierda, porque el karma existe qué pena contigo, pero a mí las zungas, zorras y perras como ellas que se larguen, en la familia no va a entrar”, sentenció la hija del presidente contra Laura Ojeda.

Elianis Garrido reaccionó ante los audios de Andrea y Nicolás Petro

Tras la polémica captura de Nicolás, Laura Ojeda quien es su actual pareja, denunció malos tratos, pues aseguró que los oficiales entraron a su casa mientras ella estaba desnuda y no respetaron su privacidad. Cabe mencionar que Ojeda está en el octavo mes de embarazo.

Garrido, quien además de ser ampliamente conocida por su talento como presentadora en Lo Sé Todo, también ha sido tendencia por sus comentarios con tintes políticos y porque recientemente se refirió al escándalo que salpica a los hijos del presidente Petro. La modelo y bailarina cuestionó la forma en la que Andrea se refirió a Laura y cuestionó que no haya habido una disculpa por parte de la hija del presidente.

“En ningún momento pide disculpas. Una cosa es justificar tu posición y otra cosa es ni siquiera pedir una disculpa”. Elianis también hizo mención al gesto que tuvo Andrea de prestarle un tampón a Laura en alguna ocasión, mismo que Andrea le recordó a Nicolás y que para la presentadora se trató de algo muy bajo.

“Ahora, somos libres de pensar lo que queramos de la gente, pero de todo esto me parece un poco jocoso y hasta pintoresco sacar en cara un tampón. Un tampón que vale 1.000 pesos”, señaló Garrido.