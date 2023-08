¿Ruptura o distanciamiento? Carolina Cruz tuvo muestra de cariño con el hombre que se ganó su confianza

¿Más indirectas para su ex? Carolina Cruz revela la razón por la que no ‘encaja’ con nadie Foto: @carolinacruzosorio

Carolina Cruz es una presentadora, empresaria y modelo caleña quien se ha destacado por su participación en el programa de Caracol televisión ‘Día a Día’. Además, de su exitosa carrera también logró cumplir uno de sus más grandes sueños el convertirse en mamá de sus dos pequeños Matías y Salvador, fruto de su relación con el actor Lincoln Palomeque con quien se separó a mediados de 2022.

A pesar de la sorpresiva separación de ambas figuras del entretenimiento desde hace varios meses, la caleña se ha dejado ver mejor que nunca e incluso sus cambios han sido más que evidentes por parte de sus seguidores. Tanto así, que oficializó su relación con el piloto Jamil Farah, quien sería mucho menor que ella y está alejado de la esfera de la farándula.

Si bien, desde hace algunas semanas los rumores sobre su ruptura con Jamil no se hicieron esperar, por supuesto, la presentadora y el piloto dejaron claro que su relación está mejor que nunca, pues aunque tratan de no revelar mayores detalles con respecto a su relación. Pues, en sus tiempos libres buscan pasar el mayor tiempo posible juntos y esta ocasión no fue la excepción, pues Farah se convirtió en el “uber preferido” de la presentadora.

Y es que precisamente, Famil anda bastante ocupado en su trabajo, pues llevaría a cabo su labor de piloto de manera privada, en donde el principal lugar es San Andrés Islas, donde busca aprovechar para descansar y hasta visitar a algunos de los amigos que residen allí. Sin embargo, Cruz tampoco se queda a un lado, pues en su más reciente viaje por ‘Día a Día’ a Medellín por la feria de las flores, aceptó que Jamil fuese su conductor hasta el aeropuerto, teniendo en cuenta el tiempo que estarán separados.

Luego de compartir el momento con varias risas incluidas, los seguidores de la pareja no dudaron en referirse al tema indicando que Farah ha logrado cambiar a Carolina, de forma bastante positiva e indagando sobre el próximo paso que dará la pareja que llevaría varios meses de relación. Por lo pronto, la caleña está enfocada en sus próximos proyectos, teniendo en cuenta que recientemente sacó un nuevo perfume y espera seguir creciendo con su Fundación Salvador de Sueños.

Carolina Cruz respondió a las críticas que recibe por su cuerpo

La presentadora quien suele ser muy activa en sus redes sociales, compartió una imagen suya en vestido de baño en la que recibió varios halagos por parte de sus seguidores reiterando que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida y por supuesto, los halagos por parte de sus fans no faltaron destacando que belleza.

Asimismo, días más tarde aseguró: “Muy flaca, Muy Delgada, Mucha Masa Muscular, Mentiras Muy Poca, Muy Vieja, Pasada De Moda, Muy Cansona, Muy Intensa, Muy Obsesiva, Y Así…”, reiterando que simplemente ella está muy sana y esto es lo que más le importa, al igual que sus hijos, quienes son sus mayores motores.