Yina Calderón desata polémica por llamar “aprovechada” a la novia de Jhonny Rivera

Yina Calderón se pronunció respecto a la nueva relación de Jhonny Rivera con su nueva novia, dejando ver a través de un video que la chica en cuestión podría estar detrás de la fama del cantante. Pero tal parece que algunos usuarios de Instagram no están del todo de acuerdo, ya que no dudaron en darle ‘palo’ a la joven.

La DJ no solo es conocida por sus emprendimientos y sus controversiales temas musicales, sino que también ha sabido destacar por protagonizar algunos enfrentamientos en las redes sociales, la mayoría de ellos con otras figuras del mundo del entretenimiento colombiano.

Y si bien ya no lo hace con tanta frecuencia como antes, aún sigue dejando sus comentarios a través de historias y entrevistas. Y en cuanto al polémico caso de Jhonny Rivera y Jenny López no fue la excepción, dejando clara cuál es su postura y contando qué piensa sobre la diferencia de 30 años de edad entre el cantante y su pareja.

Como suele hacer en la mayoría de sus declaraciones, Yina Calderón no tuvo reparos en demostrar cuál es su posición, indicando que toda la situación le parece un poco sospechosa, tildando de aprovechada a la joven por sacarle ventaja a su romance para impulsar su carrera musical.

“Me parece que ella está aprovechando el hecho de ser la novia de don Jhonny para lanzar su carrera artística. Ojalá no nos salga una Yailin nueva. Es que yo siento que Yailin se aprovechó de Anuel para para lanzar la carrerita musical”, dijo contundentemente la empresaria.

Pero este detalle no pasó desapercibido por algunos usuarios de Instagram, ya que a través de una publicación que logró rescatar las declaraciones de Yina Calderón le dejaron una gran cantidad de comentarios negativos, tildándola de “ardida”.

“Está ardida porque no le paró a la mamá”, “Es que en vez de remediar más, la c*** en todos los sentidos” y “Le dio rabia porque la mamá se lo quería ligar y no pudo” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

No todos los comentarios de Yina Calderón fueron negativos

Si bien la DJ dejó claro que la situación le parecía un poco sospechosa, sí dejó ver que a pesar de todo les brinda su apoyo y que espera que ambos sean felices, independientemente de la diferencia de edad.

“Es problema de ellos porque yo creo que don Jhonny no es ningún tonto (...) Si él lo permite es porque le gusta”, indicó la joven en el clip.