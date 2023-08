¿Cuándo nacerá?: ‘Epa Colombia’ en su primera etapa para ser mamá

‘Epa Colombia’ es una de las personalidades más nombradas y comentadas en redes sociales desde hace varios años por su contenido digital y sobre todo su manera de hablar. A medida del paso del tiempo, Daneidy ha sabido madurar y sobre todo en la manera en la que se muestra, ya que ahora es más conocida por su millonaria empresa, que por las polémicas.

Sin embargo, el estilo de vida que lleva ‘Epa Colombia’ es bastante comentado, pues es bastante excéntrica con sus compras, sus carros y hasta el Penthouse que tiene en el barrio Salitre, de Bogotá. Ahora, ‘Epa’ volvió a ser tendencia luego que dijera que quería tener un hijo al lado de Karol Samantha, su novia.

Las cosas no están quedando en el deseo, de hecho, la dueña de Epa Keratinas, reveló un video en donde mostró el procedimiento que le hicieron, hasta la revisión interna.

“No sé ni como contarte, estoy en un proceso bien lindo de ser mamá, que puede que se dé como no se dé. No sé qué va a pensar tu mamá cuando vea este video y diga, ‘y a ella quién la embarazó y cómo’, ay amiga, me duele hasta la vagina. Me dijeron que estaba muy bien, que estaba perfecta para recibir mi embrión. Ha sido un proceso bien lindo, bien maravilloso”, afirmó ‘Epa’.

Mientras hablaba, mostró el consultorio en donde la analizaron, su salud y qué tan probable es el proceso de embarazo, según su propia salud, le inyectaron en el estómago y luego de un largo respiro salió.

Sin duda, muchos comentaron lo que pensaban sobre el procedimiento, unos criticándola por no tener la madurez suficiente y otros, por el contrario, le desean lo mejor en su proceso.