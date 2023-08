“No me vería ni con 1, ni con 2″: Paola Turbay se ‘destapó’ y confesó cómo le gustan los hombres

Paola Turbay es una exreina de belleza, actriz y presentadora quien se ha convertido en una de las figuras más destacadas del entretenimiento en el país, teniendo en cuenta su amplia experiencia tanto en medios nacionales como internacionales. Además de su más reciente protagónico, el cual la catapultó como una de las actrices más cotizadas de la industria.

Y es que precisamente ‘Ana de Nadie’ fue una de las telenovelas más queridas por los colombianos quienes aún guardan la esperanza de que exista una segunda temporada de esta historia. En medio de diversas entrevistas Turbay confesó cuáles resultan ser sus preferencias frente al papel que interpretó recientemente, buscando similitudes entre ella y su famoso personaje.

Las declaraciones que lograron generar sorpresa en los televidentes fueron realizadas durante el programa ‘Buen día, Colombia’, en donde los presentadores buscaron conocer de primera mano si Paola al igual que en Ana existiría la posibilidad de que surja el amor entre un hombre de menor edad, siendo bastante específicos, haciéndola elegir entre un hombre de 25 y uno de 50 años.

Ante el hecho, la actriz no tuvo problema alguno en referirse al tema, indicando: “Uno de 50… Sí, sí, sí, yo tengo mi cincuentón”. Asimismo, Paola quiso dejar claro que le gustan los hombres mayores o de su misma edad: “No me vería ni con 1, ni con 2, ni con 3 de 25″, agregó en medio de risas. Aunque varias de las preguntas se enfocaron en el tema de la edad de la manera más respetuosa posible y con gracia de por medio Turbay ratificó que no entiende aún el problema que tienen ciertas personas con la edad, pues siento que los de 50 o más tienen mucha más vitalidad en muchas ocasiones.

Y es que tal fue el vínculo que logró crear Paola con Joaquín, personaje interpretado por Sebastián Carvajal que lo catalogó como: “Mi chicken re chicken”, pues en pasados encuentros ambos actores han dejado claro que entre ellos existe una excelente relación, la cual lograron integrar en sus diversos papeles y así lograr entretener a los televidentes desde el primer capítulo. Además, la actriz fue clara frente a las dudas que existen por parte de los televidentes, pues confesó que en repetidas ocasiones le preguntaron como hacían para no enamorarse en medio del rodaje, teniendo en cuenta las amorosas escenas que se vivieron entre ambos.

La exreina de belleza resaltó que es casi imposible que pueda existir una verdadera conexión en este tipo de papeles, pues una cosa es lo que ven los televidentes y otra muy distinta lo que pasa durante las grabaciones. Pues durante su rodaje son varias las personas que están detrás de las cámaras, el director quien es el que está en frente pendiente de que las escenas tengan esa ‘chispa’ y que el amor logró ser percibido en los televidentes, a pesar de que esto simplemente se trate de un rodaje.

Lo que queda claro es que Turbay no solo ha logrado destacarse en la esfera del entretenimiento por su belleza y por ende, su participación en Miss Universo, sino que también por su talento en la actuación. Teniendo en cuenta que durante ‘Ana de Nadie’ tuvo que darle vida a una mujer que en principio, fue sumisa, no creía en ella, estaba aferrada a su pareja. Paola resaltó que ella no sería de esta manera, motivo por el cual desde el primer momento de la propuesta se enganchó con el personaje de Violetta.