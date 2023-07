¿No pierde tiempo? Participante del ‘Desafío The Box’ se sometió a varias cirugías estéticas con el ‘dinerito’ que se ganó

Guajira se sacó la espina y eliminó a Cifuentes del 'Desafío The Box' Foto: Captura de YouTube

El ‘Desafío The Box’ en su temporada número 19 logró ser el reality más visto por los colombianos, pues logró entretener a los televidentes con cada unas de las complejas pruebas que debían cumplir cada uno de los participantes. Además, varios lograron ganarse el cariño del público gracias a su carisma y espontaneidad con el resto de sus compañeros.

Días más tarde de la gran final en donde Sensei y Aleja se convirtieron en los nuevos vencedores, otros destacados participantes también han salido a relucir, pero no precisamente por paso por el reality. Pues varios dejaron claro que no desaprovechan la oportunidad que tienen ni mucho menos el dinero que lograron adquirir para poder realizarse uno que otro cambio.

Se trata de Gema quien se destacó desde el capítulo 1 debido a su personalidad tranquila, las diversas energías que asegura tener y también su conexión estrecha con la naturaleza y la vida, motivo por el cual ocasionó varias burlas entre el resto de los participantes y también entre el público. Sin embargo, durante el programa de entretenimiento ‘La Red’, la mujer confesó que se sometió a una lipotransferencia glútea con marcación abdominal.

La noticia por supuesto, tomó por sorpresa a los televidentes, pues para muchos las energías de Gema, no estaban precisamente encaminadas a seguir por la línea estética. Sin embargo, la participante de esta versión aseguró que estos procedimientos no dejando ningún tipo de trauma en ella, por el contrario, terminó más emocionada que nunca por cambiar aquello que le generaba inseguridad.

Asimismo, Gema confesó que este procedimiento se lleva a cabo durante casi 5 años. La participante reiteró que este proceso no se dio específicamente por vanidad sino por aceptación: “Así como acepto mis luces también acepto mis sombras (…) me aceptaba, pero no en su totalidad”, aseguró. Seguidamente, confesó que ella se tiene que dar la oportunidad de ser como quiera, saliendo de su zona de confort y esta idea estuvo con más fuerza después del desafío.

Gema indicó que este no resultó ser un cambio brusco, simplemente después de reality su cuerpo no quedó del todo bien, motivo por el cual tomó la decisión, “Quiero verme mi formadita”. En cuanto al pago, la participante confesó que con los que ganó en el programa pudo pagar el préstamo de sus prótesis mamarias y la más reciente se dio gracias a su posicionamiento en las redes sociales: “Me quedó mi cuerpo de guitarra, como yo quería”, finalizó Gema.