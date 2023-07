“Es realmente vergonzoso”: Juliana Galvis ‘estalló’ en contra de Gustavo Petro por las investigaciones de ‘dineritos’ de su hijo

Juliana Galvis es una reconocida actriz y presentadora colombiana quien ha hecho parte de innumerables producciones tales como ‘Pa’ quererte’, ‘El Cartel’, ‘Hasta que la plata nos separe’ y actualmente hace parte del reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’, en el que ha logrado destacarse por sus habilidades culinarias.

La bumanguesa ha logrado ser una de las figuras más destacadas de la farándula nacional, también ha logrado adquirir una amplia visibilidad en las redes sociales en donde se encarga de demostrar la serie de proyectos en los que se encuentra, sus mejores momentos en compañía de su hija y su nueva pareja. Además, no faltan las risas con sus seguidores, sin embargo, tampoco ha pasado de largo aquellas situaciones que logran generarle molestia.

Recientemente, el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás ha estado inmerso en una polémica junto a Days Vásquez por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ante el hecho, el mandatario no ha dudado en referirse al tema, indicando que no se interpondrá en medio del proceso que se adelante en el búnker de la Fiscalía. Como era de esperarse las declaraciones por figuras destacadas de la pantalla grande no se han hecho esperar.

Una de ellas fue Galvis, quien no dudó en dar su opinión con respecto al tema. La actriz quien cuenta con más de 1.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, reiteró: “Lavado de activos, enriquecimiento ilícito, narcodinero… Las investigaciones deben seguir”. Asimismo, la bumanguesa reiteró que este proceso debe sí o sí seguir adelante, teniendo en cuenta, según ella, que la alta suma que se dio ha dado a conocer. Además de los 25 millones que habrían sido encontrados en su apartamento tras el allanamiento en Barranquilla.

La reconocida actriz de ‘Perfil falso’, indicó: “Esto es realmente vergonzoso”, resaltando que estos dineros también habrían sido utilizados para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Cabe resaltar que el mensaje fue compartido a través de su cuenta de Instagram y Twitter, en donde los comentarios por parte de sus seguidores no se han hecho esperar, unos en contra y otros a favor, entre los que aseguran que esta es una situación que se veía venir. Además, que a pesar de las polémicas generadas por expolíticos esta es la primera vez en que se refiere al tema.

Y es que esta no es la primera vez en que Juliana se refiere al gobierno de Gustavo Petro, pues hace algunas semanas reiteró que aunque trata de no referirse a temas que pueden herir susceptibilidades, a veces resulta casi que imposible para ella poder hacerlo. En aquella ocasión dejó claro que sentía un dolor de patria, bastante grande, pero eso sí destacó que la serie de polémicas y hasta situaciones que ha atravesado el país fueron advertidas: “Se intentó que hicieran memoria, que investigaran, que no comieran cuento. Y ahora clavados”, reiteró hace varias semanas a través de su cuenta de Instagram.