Alan Ramírez fue víctima de millonario robo mientras se encontraba almorzando con su familia

La nueva camada de la música popular Colombia tiene dentro de sus filas al antioqueño Allan Ramirez , reconocida por temas como: ‘Venga que no es pa´ eso”, “Sírvalo pues”, “Soy bohemío”, entre otros; mismo que se desahogó recientemente en ‘La Red Caracol’, en donde habló de varios aspectos de su vida más allá de las tarimas.

El magacín de farándula inició la edición del miércoles 19 de julio dando a conocer las revelaciones realizadas por el cantante nacido en el municipio de Bello. Mary Méndez , Carlos Giraldo y Carlos Vargas , y la audiencia, quedaron atónitos al conocer detalles inéditos del robo del que fue víctima el artista de 28 años de edad.

Por poco y le desocupan la cuenta bancaria a Alan Ramírez

Ramírez aprovechó la entrevista realizada por el programa de farándula, para darle a conocer a sus millones de fanáticos que oficialmente ya no tiene una relación sentimental con Sofía Rondón, acabado con los rumores que lo habían vuelto tendencia en redes.

Uno de los momentos más álgidos del interrogatorio realizado a Allan, estuvo enfatizado en el momento que relató la manera en que semanas atrás había sido víctima de hurto. El cantante dio a conocer que, mientras se encontraba en un almuerzo familiar y se dispuso a realizar el pago del servicio, a su celular llegó una notificación en las que le indicaban que a la par se estaban realizando otro tipo de compras que no eran de su conocimiento.

“Llegue a hablar con el banco de una manera desafiante. Miraron los extractos bancarios y habían realizado una compra de 55 millones de pesos. Todas las transacciones que hicieron en línea no eran mías. Yo sospeché de 3 personas, entre ellas una mujer. Ya que todas las compras eran ropa de mujer. La entidad bancaría fue muy eficaz y encontraron. Me devolvieron todo mi dinero y sentí alivio. Pero me quedé con la intriga de no conocer quién fue. Quedé con mucha desconfianza”, comentó.

