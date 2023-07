“Me obligaron…”: Mary Méndez salió a aclarar si verdaderamente abandona ‘La Red’ Caracol

Mary Méndez es una famosa presentadora y empresaria quien se ha dado a conocer en la esfera del entretenimiento desde hace más de 20 años. Actualmente, la samaria hace parte del programa ‘La Red’ en compañía de figuras como Carlos Vargas, Frank Solano, Juan Carlos Giraldo y Carlos Giraldo. Además de su línea de productos saludables presente a nivel nacional.

Desde hace varios días la presentadora ha llamado la atención debido a que durante la pasada trasmisión anunció que estaría ausente por unas semanas. Después de esto, una serie de comentarios comenzaron a rondar con respecto a su situación, asegurando que ella saldría del programa, por ende la serie de preguntas por parte de sus fans no se han hecho esperar.

Aunque en principio Méndez decidió no referirse al tema, días más tarde sí lo hizo a través de su cuenta de Instagram inició hablando de algunos de sus productos y la forma en la que maneja su alimentación. En medio de esto, resaltó que hay gente que solo desea generar clics, según ella, “vainas pendejas” información que es modificada a la realidad o gente que comienza a hablar de temas que están en tendencia.

Seguidamente, la samaria dejó claro que en sus 25 años en los medios las críticas o que la nombren no la afectan. Mary resaltó que hay personas que sí se dejan seducir por este tipo de cosas, “esto es para la gente que en medio de su ignorancia, una persona con ausencia de información”, aclarando que el pasado fin de semana reveló que no se va de ‘La Red’ solo se tomaba unos días de descanso, es decir, se va de vacaciones. Pues durante un buen tiempo no se las ha tomado y está a punto de que se cumpla el plazo otorgado por la empresa

“Prácticamente, me obligaron porque si se vencen, pues la pierdo”, reiteró Mary, destacando que esto lo había dejado más que claro a lo largo del programa. Luego de esto, aseguró que recibió un sinfín de notas en las que su nombre era el protagonista indicando que ella abandonaría el programa: “Esa guerra del cliqueo le gana a mucha gente (…) empiezan a hablar de algo muy popular”. Además, indicó que esto nunca va a lograr su preocupación, su tiempo ni mucho menos su clic.