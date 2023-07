A Yina Calderón se le salió el apellido y casi lincha a su novio por una presunta infidelidad

Yina Calderón les demostró a sus seguidores lo peligrosa que puede llegar a ser cuando realmente está molesta, comentando en una serie de historias que casi lincha a su novio luego de que pensara que estaba teniendo un amorío con otra chica. Sin embargo, un giro de eventos dejó a la influencer arrepentida de sus acciones.

La joven ha estado llevando un romance con su novio desde hace varios meses, publicando varias fotos y videos en donde suele aparecer, no solo en plan cariñoso sino también como su confiable acompañante, bien sea en sus presentaciones o simplemente pasando el rato con ella.

Pero tal parece que, en un momento de euforia y tragos durante una de sus presentaciones, la empresaria empezó a tomar una serie de decisiones que la llevaron a pensar que estaba siendo engañada por su pareja.

“El viernes toqué guaracha, el sábado la seguí (...) Me puse a jartar y el sábado ya yo estaba vuelta mi***a, estaba borracha, no sabía ni quien era. Cuando me escriben por Instagram los venenosos, y como estaba borracha me puse a leer que ‘su novio la engaña’ (...) pues la mari** aquí presente se regó, dijo un poco de cosas del novio, que mi novio estaba con una chica”, contó la influencer.

Y si bien comentó que en ese momento pasó mucha rabia y le dijo de todo a su pareja, con amenazas incluidas, tal parece que las cosas no eran como ella creía, ya que recibió un fuerte regaño de sus padres por expresarse del joven de esa manera, indicando que él realmente estaba con sus hermanas ayudándolos con algunas diligencias domésticas.

“Mi mamá me llamó a regañarme, mi papá también. Él estaba con mis hermanas haciendo vueltas. Yo me empeliculé, ma***a”, dijo con pena mientras le pedía disculpas a su novio.

Yina Calderón le echó la culpa a su personalidad celosa y “tóxica”, la cual suele ser más intensa cuando está bajo los efectos del alcohol. También indicó que la falta de comunicación y su reacción apresurada la llevó a cometer este error.

Pese a este episodio, la DJ indicó que ya solucionó las cosas con su pareja, se disculpó con él y aparentemente todo ha regresado a la normalidad. También aprovechó la oportunidad para extenderle una disculpa a sus fanáticos por presenciar ese incómodo episodio.