Para la colección millonaria: a Yina Calderón le regalaron una Barbie que podría costar una fortuna

Yina Calderón sigue aumentando su colección de Barbies, presentando a través de sus historias que llegó a sus manos una nueva muñeca, la cual podría valer una pequeña fortuna, y que sumada a sus otros productos podría tener un gran patrimonio reposando en su casa.

La creadora de contenido se ha mostrado como una gran fanática de esta reconocida marca de Mattel desde hace varios años, revelando con orgullo en más de una oportunidad muchos de los artículos que componen su colección, en la que no solo hay muñecas, sino también accesorios, vehículos y muchos más artículos relacionados.

Y a propósito del furor que Barbie a generado durante las últimas semanas debido al lanzamiento de esta película, Yina Calderón ha estado muy emocionada por esto, dejando salir su lado más fanático al presentarse al estreno con una vestimenta rosa, además de usar una limusina rosada para trasladarse.

Pero también ha aprovechado para aumentar su colección de muñecas, mostrando a través de una historia de Instagram que le regalaron una edición especial: “esta muñeca que me trajeron aquí a regalar es divina. Mírenla, el empaque. Ma***a, esta es de las clásicas. No me provoca ni sacarla de la caja”.

Pero de acuerdo con algunos portales, esta muñeca podría tener un alto valor potencial en el mercado, ya que si bien el de ahora oscila entre los 75 dólares, en el futuro podría llegar hasta unos 400 dólares.

Y es que una muñeca Barbie de esta misma colección ‘Holiday’ de 2018 actualmente se encuentra a la venta por coleccionistas entre los 360 y 400 dólares, en las mismas condiciones que la que tiene Yina Calderón en su poder.

Y si bien la de la influencer es la versión de 2022, en unos años el valor de esta muñeca podría ascender a un nivel similar o incluso mayor al de su versión de 2018.

Igualmente, la DJ ha revelado en varias oportunidades que entre su colección hay artículos que exceden los mil dólares, presumiendo así lo valiosa que esta es.