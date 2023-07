“Una sociedad que no está preparada”: Juan Diego Alvira puso contra las ‘cuerdas’ a Margarita Rosa por Gustavo Petro

Juan Diego Alvira está estrenando su nuevo programa de televisión ‘Sin carreta’ del canal 1. El periodista confesó que desde hace más de dos meses se venía preparando para su gran regreso triunfal a la pantalla grande, el cual resultó tener bastante éxito. En medio de la producción el huilense estuvo en entrevista con Margarita Rosa de Francisco quien reveló detalles de la percepción que tiene sobre el actual presidente Gustavo Petro.

Aunque no fue una entrevista bastante larga las palabras de la también actriz lograron generar sorpresa entre los televidentes, teniendo en cuenta que desde un inicio de las elecciones presidenciales De Francisco le reiteró su apoyo indiscutible a Gustavo Petro. Sin dejar de lado, que el mandatario ha sido blanco de varias críticas debido a la serie de polémicas de las cuales ha hecho parte.

Le puede gustar: “Vete o te hago sacar”: Participante de ‘Yo me llamo’ le sacó ‘chispas’ a Amparo Grisales, hasta se paró de su silla

Como desde un principio reiteró el periodista en su programa trataría de revelar la información de la mejor manera posible, de manera transparente y según él, sin ninguna fake news. En medio de esta entrevista las preguntas con respecto a la serie de sus declaraciones no se hicieron esperar. En principio Margarita reiteró que a pesar de los traspiés que ha tenido sigue apoyando a Petro, pues siente que el mandatario está intentando gobernar y poder cumplir sus propuestas de campaña de la mejor manera posible.

Sin embargo, sus posteriores declaraciones son las que han logrado generar mayor sorpresa: “Tenemos una sociedad que no está preparada para el progresismo que Petro propone”. Seguidamente, Alvira no dudó en intervenir resaltando que el cambio propuesto para muchos simplemente ha quedado en el aire, queriendo conocer un poco la perspectiva que tiene Margarita frente a este tema. La actriz de manera contundente reiteró que las diversas polémicas generadas por supuesto, deben ser investigadas.

También puede leer: “Me había olvidado de mí”: Sofía, hija de Paola Turbay se sinceró y reveló la verdadera situación que afronta en Indonesia

Asimismo, la presentadora aseguró que esto debe hacerse con el fin de conocer de primera mano los implicados y por ende, la verdad de estas diversas situaciones, “me parecen espantosas, me fascinaría saber que tan ciertas son”. Margarita resaltó que la situación se torna un poco compleja debido a que tampoco confía en la Fiscalía, es decir, quienes se encuentran al mando de esta.

La actriz reiteró: “Aún no me he bajado del bus”, dejando ver que su apoyo a Gustavo Petro sigue más latente que nunca. En medio de varias risas De Francisco indicó que sería demasiado “torpe” si desea verse inmersa en la política, ya que según ella, suele ser muy imprudente: “No me cae el país en la cabeza”. Cabe resaltar que volvió a hablar del ofrecimiento para el consulado de Miami, sin embargo, con las mismas palabras utilizadas en anteriores entrevistas reiteró que le sorprendió la propuesta de parte de Álvaro Leiva: “La gente cree que yo soy amiga del presidente y no, no es así. He tenido muy pocas comunicaciones con el presidente”.

Finalmente, Margarita reiteró que lo último que se le hubiera ocurrido resultó ser llegar a ser cónsul. Sin embargo, reveló que les dijo que la indicada era su hermana. Pero Alvira no se quedó allí, pues aunque a su hermana le pidieron realizar todo el proceso no dudó en indagar si lo de ella fue seguir los mismos pasos o llegar directamente al consulado. Ante el hecho y sin problema alguno De Francisco indicó que esta propuesta se había dado para llegar al puesto sin ningún otro trámite.