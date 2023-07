“Vete o te hago sacar”: Participante de ‘Yo me llamo’ le sacó ‘chispas’ a Amparo Grisales, hasta se paró de su silla

‘Yo me llamo’ es uno de los realities más famosos de la televisión colombiana el cual llegó a entretener a los televidentes en su novena temporada, demostrando el talento musical que existe en el país. Durante su primer capítulo, las sorpresas no se hicieron esperar aunque hubo mucho talento también algunos participantes que terminaron generando risas y hasta molestia entre los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno.

Uno de ellos fue el intérprete del famoso cantante de reggaetón Feid, quien en los últimos meses ha logrado adquirir una gran visibilidad tanto nacional como internacionalmente. Aunque varios tenían las esperanzas puestas en el concursante al interpretar el reconocido tema ‘Feliz cumpleaños Ferxxo’, terminó desilusionando debido a la desafinación de su voz y por ende, la sobreactuación de su personaje.

En medio del tenso momento y como es costumbre Amparo no dudó en frenar su presentación y dejar claro que no su llegada a ‘Yo me llamo’ resultaba errónea: “Que te pasa, que te pasó que es ese desafine tan horrible, mi amor”. Asimismo, resaltó que Feid es uno de los cantantes que ha logrado destacarse en este género precisamente por su afinación y el resto de cantantes de reggaetón son quienes le han seguido el hilo y lo que él estaba realizando era “un oso”. Ante el hecho el imitador de Feid no guardó silencio y resultó respondiéndole a la ‘Diva’ de la televisión colombiana.

El concursante decidió hasta cambiar de personaje asegurando que ahora sería César Escola. Por supuesto, la reacción de sorpresa por parte del jurado no se hizo esperar mientras que Amparo fue quien resultó actuando inmediatamente. La actriz dejó ver su clara molestia indicando que esto no resultaba ser correcto. Pero el show del imitar de Feid no terminó allí, pues comenzó a cantar la ‘batuta’ mientras que realizaba algunos movimientos.

Y es que Grisales no tuvo freno y aseguró: “Callate, vete o te hago sacar”, pues el imitador logró hacer que se parara de su silla y señalara de forma contundente hacia la salida. Por su parte, el participante siguió bailando mientras que también saltaba y gritaba que él era César Escola. Tomas más tarde, Amparo sigue de pie molesta ante lo ocurrido. Finalmente, Calero reiteró que el hombre había perdido la cabeza y Escola dejó claro que no podía creer lo que había ocurrido.

Luego del inesperado momento los comentarios no han faltado en donde aseguran si la presentación de estos personajes resulta ser una broma o si, por el contrario, la gente se inscribe sabiendo que no cuenta con un talento para el canto, destacando que son cosas que nunca se esperan ver en televisión.