Gregorio Pernía contó lo que habla con su pareja en la intimidad y el tema es para reflexionar

El actor de ‘La Hija del Mariachi’, Gregorio Pernía, envió un poderoso mensaje por medio de su red social Instagram a través de un video en el que llama a la reflexión sobre la importancia de lo que es el tiempo y más cuando se trata de la familia.

Puede leer: Vidente colombiano reveló el motivo por el que Piqué está calladito

“Estaba en el baño con Erika, porque las parejas nos metemos al baño mientras el uno se baña, digo yo, no es mi caso, ¿Para qué tener una familia si no se tiene tiempo para sus hijos? Para hacer los proyectos, para llevarlos al partido de fútbol tiempo para sus hijos y para la familia porque uno tiene para todo menos para la familia”, indicó en primera instancia Gregorio Pernía.

Seguidamente hizo énfasis en el tiempo que se le dedica a otras cosas como el trabajo y no la familia, que algunas veces termina en enfermedades. Pero también en la importancia que es lo que debe ser la educación de los hijos, y en especial del amor como ser humano por medio de la conexión con Dios.

“¿Para qué trabajar si uno va a terminar enfermo del trabajo? No tiene la medida laboral. Es laborar, laborar o seguir trabajando estando enfermo. ¿Y para qué estar uno en este planeta si uno no está conectado con el jefe, con Dios? Yo creo que todo ese tipo de cosas se le heredan a los hijos, entonces hay que formarlos, educarlos, estar ahí. Por lo menos yo no quiero regresar al planeta el día que muera, regresar a pagar agua, luz, ni teléfono, ni la cuota del carro. Quiero graduarme como ser humano, y eso hay que estar conectado con el jefe”, finalizó Gregorio Pernía.

Como era de esperar la publicación del actor del éxito dramático ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ generó todo tipo de reacciones por pate de su comunidad digital en la que avalaron cada una de las palabras emitidas por el actor en el video.

“A graduarse como ser humano, la principal carrera que te titula nuestro creador, Dios 🙏🏽 El 90 % del mundo sigue al revés y de cabeza. Porque aún no tienen el entendimiento. Andan en piloto automático, sabias palabras crack 👊🏽”, “Muy de acuerdo y primero es ser un buen ser humano y eso le digo a mi hija siempre lo más importante es graduarse como ser humano ser agradecidos y compartir en familia enseñarles a que sean buenos seres humanos”, son algunas de las reacciones que destacan.