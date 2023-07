“Ya no tengo los mismos vacíos que cuando era adicto”: Santiago Cruz contó cómo salió del alcoholismo

Santiago Cruz es para muchos colombianos uno de los cantantes románticos más conocidos, su carrera en la música ha estado llena de éxitos como lo ‘Si no te vuelvo a ver’, ‘Contar hasta 3′ o ‘Cuando Regreses’ que lo han llevado a posicionarse como una de las estrellas de la balada-pop en Colombia. Sin embargo, aunque mucho se podría decir de este cantante, Santiago Cruz sin lugar a dudas también ha sido un sobreviviente al alcoholismo, detalle que muchos de sus seguidores no conocían.

El cantante, que además se destacó como jurado en el programa de ‘La Descarga’ del canal Caracol, ha sorprendido a miles de fanáticos en su más reciente entrevista con Eva Rey, en el programa titulado ‘Desnúdate con Eva’. Durante la conversación, la española le preguntó al colombiano sobre cómo fue lidiar con sus problemas de adicción al alcohol.

Cruz comentó que luego de haber dejado en el pasado su dependencia al licor, ya no siente que tenga los mismos problemas que antes: “Ya no tengo los mismos vacíos que tenía como cuando era adicto”, confesó el compositor.

La española también cuestionó al cantante sobre su familia y como sus seres queridos reaccionarían si volviera a tomarse una copa de Whisky “¿En tu casa se preocuparían si tomaras una copa?”, preguntó Eva. “No sé si mi esposa, pero sin duda mi mamá sí, pero no sé si mi esposa”, aseguró el compositor.

Acerca de los años que el cantante lleva de sobriedad, Santiago Cruz confesó que lleva cerca de “17 años que no me tomo un trago fuerte, que no meto nada y que no me emborracho”, aseguró. Si bien para nadie es un secreto que el proceso de rehabilitación puede ser bastante complicado para muchos y en el camino se pierden muchas amistades y el cantante no fue la excepción.

“Cuando uno está en el abismo de la adicción, uno tiende a rodearse de gente que está igual de jodida a uno. Entonces el que sale es un espejo muy doloroso para el que no ha salido todavía”, relató Cruz

El cantante también confesó que pese a que fue un momento bastante complicado, hoy en día ya hizo las pases con el vino, sin embargo, no ha vuelto a probar tragos fuertes.