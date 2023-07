Aida Cortes y Angie Brand: habría tensión entre las modelos por ser la mejor de OnlyFans

Aida Cortes es una de las modelos que crea contenido para adultos en la plataforma de OnlyFans, esta santandereana ha sido considerada como una de las estrellas de esta industria y en varias ocasiones ha sido catalogada como la colombiana mejor pagada en esta plataforma. Gracias a su fama y a su belleza, Cortes no solo ha logrado que su contenido en OnlyFans sea de los más consumidos, sino que también ha ganado miles de seguidores en sus redes sociales, tanto que Instagram ya tiene cerca de los 4,2 millones de seguidores.

Por otro lado, Angie Brand, también es una modelo paisa que al igual que Cortes ha incursionado en el mundo del contenido para adultos en OnlyFans, Brand se ha convertido en una de las figuras más conocidas de esta industria. No obstante, los seguidores de las dos modelos las han comparado en varias ocasiones e incluso han desatado cierta rivalidad en las creadoras por ver cuál de las dos es mejor que la otra.

Algunas veces incluso los fanáticos de las modelos han asegurado que entre ellas ha habido ‘tiraderas’ es decir, indirectas entre ambas. Recientemente, Aida Cortes hizo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram donde le respondió a un seguidor que le preguntó: ¿Viste la tiradea de...? la modelo colocó un sticker de corazón sobre el nombre de la persona, por lo que no se pudo comprobar que fuera el nombre de Angie Brand. No obstante, los seguidores no tardaron en asumir que se trató de su colega paisa.

“Yo no estoy pendiente a tiraderas de nadie, y mucho menos de alguien que de pronto quiere usar mi nombre o mi imagen para decir ‘yo me comparo a ella’. Primero que todo yo creo que uno no debe compararse con nadie porque uno es único y segundo había que ver los números y habría que ver los logros y la vida, pero eso no importa, no estamos compitiendo con nadie (...) que eche pa’lante pero sola sin usar mi imagen”, dijo Aida Cortes.

Por otro lado, Angie Brand no se quedó callada al respecto y respondió a tales indirectas con otro video en sus redes sociales “Me enviaron el video de la chica donde ella decía que no está pendiente de mí”, dijo Brand. Seguido a esto, la modelo paisa mostró varias fotos donde aparecen comentarios de Aida Cortes y una de las páginas donde la santandereana la sigue, contradiciendo el hecho de que Aida no está pendiente de ella.

“Nena te estás contradiciendo, eres muy incoherente con lo que dices y haces, así que pilas con eso. Yo no me he comparado con nadie, solo di la noticia de lo que estaba ganando y los medios de comunicación se encargaron de difundir y compararnos y yo sé que eso te duele”, dijo la paisa.