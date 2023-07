“Es la Barbie de las alcaldías en diciembre”, Yina Calderón recibe críticas por su disfraz en el estreno de la cinta

‘Barbie’ fue estrenada en Colombia este 20 de julio, y por supuesto la oleada rosa que se había venido presentando desde hace semanas se hizo tendencia en redes sociales, donde diferentes personas realizaban ‘Trends’ alrededor de la temática. En nuestro país diferentes influencers y personalidades de la farándula también se sumaron a dichas tendencias, entre ellas Yina Calderón.

Aparte de los memes, una de las cosas más populares el día fueron los outfits que las personas iban a usar el día del estreno causando diferentes reacciones, y por supuesto una de las personas más polémicas del país dio de que hablar en redes sociales al mostrar su ‘pinta’ para el estreno de la cinta. Yina en sus redes sociales mencionó que fue un traje hecho a medida especialmente para el día del estreno “Me siento muy Barbie”, fue una de las cosas que mencionó con mucha emoción , ya que se ha declarado fan de la muñeca en diferentes ocasiones.

Pero como siempre Yina desata diversos comentarios en redes sociales cada vez que hace público algo, y esta vez no fue la excepción, ya que muchos le criticaron su vestimenta “las Barbies que daban en la alcaldía”, “Nadie se atrevió a tanto”, “Señor bentido, qué autoestima tan bárbaro”, pero por otro lado estuvieron algunos de sus seguidores quienes solo la elogiaron por la elección “La que puede puede, los demás que observen”, “Te ves muy bonita y organizada”. Sin embargo, la DJ y empresaria ya no responde a los comentarios negativos que han dejado en sus redes sociales.