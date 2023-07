“Quiero acabar de construir mi casita”: Finalistas del ‘Desafío The Box’ revelaron que harán si se ganan los 400 ‘milloncitos’

El ‘Desafío The Box’, el famoso reality del canal Caracol que llegará a su fin en pocos días en donde Guajira, Yan, Aleja y Sensei se enfrentarán en una difícil prueba para conocer quienes serán los dos nuevos ganadores de esta temporada.

Durante el programa de entretenimiento ‘La Red’ los cuatro finalistas fueron entrevistados sobre cuáles son los proyectos que tienen en mente si este martes 25 de julio llegan a convertirse en los vencedores del ‘Desafío The Box’ y algunas de sus respuestas terminaron sorprendiendo a los televidentes.

En primer lugar, el encargado de revelar sus sueños resultó ser Yan, uno de los preferidos por los televidentes para llevarse el premio mayor. El finalista reiteró: “Quiero terminar de construir mi casita y sueño con llevarme a mis padres que lleven a conocer el mar”. Asimismo, el participante aseguró que él tampoco lo conoce así que esta sería la oportunidad perfecta para que en familia cumplan este proyecto.

En segundo lugar, Sensei volvió a referirse a esta pregunta por la cual ya había sido entrevistado anteriormente indicando que sus focos están en poder sacar adelante su propio gimnasia, pues se ha encargado durante varios años a entrenar a algunas figuras, cambiándoles la perspectiva mental y física. Además, buscaría en invertir en finca raíz.

Por otra parte, Guajira generó diversas opiniones al referirse al tema, pues resaltó: “No he pensado en ese tema, mi sueño es mucho más que dinero, solo espero que mi nombre se escriba ahí, el dinero es accesorio”. Sus declaraciones por supuesto, generaron algunas risas.

La última en revelar las ideas que tiene si llega a ser la concursante ganadora por parte de las mujeres fue Aleja quien muy segura indicó que buscaría terminaría de construir la casa de su abuela, pagaría la casa de su mamá y porque no abrir un emprendimiento con el que logre obtener otro tipo de ganancias.

¿Yan se arrepintió de no haber votado por Sara en el ‘Desafío’?

Varias críticas se dieron hace varios días en donde el centro de las mismas resultó ser Yan, pues durante el desafío a muerte le dio el voto a Mai y no a Sara, según él, motivo porque Sara habría logrado sobrepasar varios desafíos en comparación a Maira

Ante el hecho los televidentes no dudaron en molestar, pues aseguran que Sara no se esforzó lo suficiente como para seguir en la competencia. Cabe resaltar que en ese capítulo salió Mai. Durante la entrevista Yan reiteró: “Quizás para muchos estuvo mal, puede que sí, pero no me arrepiento mucho”. Además, antes de llegar a la semifinal Sara también fue eliminada.