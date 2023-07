“No se habla de Bruno... no, no, no”: Carolina Gaitán tendría un nuevo amor pero lo mantiene en secreto| Telemundo / Instagram

Carolina Gaitán es una de las actrices colombianas más conocidas por la farándula, gracias a su indiscutible talento para la actuación que la han llevado a participar de varias producciones bastante aclamadas como por ejemplo Sin Senos Sí Hay Paraíso. Esta llanera se ha catapultado a la cima del éxito, al punto de llegar a los estudios de Disney, donde participo como una de las actrices de doblaje en la famosa película de Encanto.

Justamente por la gran acogida que tuvo la película inspirada en Colombia y gracias al gran talento que Gaitán ha demostrado en la música, fue que la actriz pudo ir a interpretar la famosa canción “No se habla de Bruno” a los premios Oscar. Se podría decir que la vida y la carrera artística de Carolina es una de las más destacadas y de las más aplaudidas. No obstante, su belleza también ha sido de gran interés para muchos que no pierden la oportunidad para interrogarla sobre los pretendientes que a diario le llegan.

Carolina Gaittán tendría pareja que sigues siendo “un arrocito en bajo”

Justamente fue el programa de Lo Sé Todo, del Canal 1, que se encargó de preguntarle por la vida sentimental a la actriz. A lo que ella no se negó en aceptar que habría consigo un “acompañante” pero que prefería mantenerlo en secreto.

Cabe recordar que hace unos meses el mismo programa se había encargado de confirmar la ruptura entre la actriz y el empresario Nicolás Nohra, por lo que la actriz se encontraba en un momento de soltería y al ser indagada por una nueva oportunidad en el amor, ella había comentado que “Ustedes no me perdonan una. En este momento estoy contenta y no les voy a decir más. ¡Adiós!”.

No obstante, en la más reciente entrevista, vovieron a interrogar a la artista y esta vez reveló que en efecto estaba con alguien “vengo acompañada”, dijo Gaitán pero aseguró que no daría más detalles sobre la persona “hasta ahí llegó el chisme”, sentenció la actriz.

Cabe mencionar que Carolina estará en Colombia durante algunos días mientras adelanta su monólogo Vida, porque solo hay una, que se llevará a cabo en el Teatro Colón desde el 28 hasta el 30 de julio.