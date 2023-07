Luis Alfonso fue señalado por tener “poca humildad” al no dejar cantar a un seguidor con él en el escenario

Luis Alfonso fue uno de los cantantes que logró saltar a la fama gracias a su participación en el reality show ‘A otro Nivel’ del Canal Caracol en el 2021 en el género popular. Desde allí su carrera ha ido creciendo como espuma haciendo diferentes giras nacionales e internacionales. Una de las características que siempre ha resaltado Luis Alfonso ante los medios de comunicación es su cercanía con sus seguidores y su humildad, siendo estas las razones para justificar su éxito.

Pero estas palabras se vieron contrarrestadas con sus acciones durante un concierto en Trujillo, Valle del Cauca a finales del mes de junio del presente año, donde unos influenciadores expusieron al cantante al mencionar “Cantante famoso con poca humildad” en redes sociales. Durante el video, la pareja de creadores de contenido contaron al detalle las dificultades que presentó el fan para poder llegar a la parte delantera del concierto para que Luis Alfonso pudiera ver el cartel donde le pedía cantar juntos una canción en la tarima.

Al final, el fan que con tanta insistencia movía su cartel, no obtuvo respuesta por parte del cantante de música popular. Los comentarios se desataron ante el rechazo por aprte de internautas y seguidores del artista “No faltan algunos supuestos artistas haciéndose los importantes”, “Ni artistas tan grandes como Karol G le hacen semejante desplante a un fan. Arrogante” “Publiquen las redes sociales del muchacho para apoyarlo”, “La realidad les da miedo que se suba otro y les robe el show”.

¿Qué dijo Luis Alfonso al respecto?

Después de un mes de lo sucedido, el cantante dio en redes sociales con el video que lo hizo tendencia y decidió responder “Deberían de conocer los contextos y el trasfondo de cada momento; me encanta poder cantar con todos los jóvenes y mujeres que me piden la oportunidad, en muchos conciertos lo hago pero todo tiene una logística (...) se debe abrir un espacio en el show, se debe acondicionar el sonido para que el también suene bien”, mencionó.

Además, señaló que otro de los motivos por los cuales no lo hizo fue por tener otro compromiso en una ciudad diferente “Si no lo sabías luego de este show debía coger carretera para cumplir con otro compromiso en la Ciudad de tulua y pocas hora antes había aún sin dormir llegado del Ecuador, el hecho de no percatarme del cartel no es motivo para generar este tipo de contenido”. Pero pese a sus aclaraciones, los internautas quedaron decepcionados por el comportamiento del artista de música popular.