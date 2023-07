“La mejor parte es cuando se acaba” le dan ‘palo’ a Yerferson Cossio por su nueva canción ‘Muñequita’

En repetidas ocasiones Yeferson Cossio ha mencionado el gusto por la música, hasta tal punto que consideró dedicarse profesionalmente a ella antes de dedicarse de lleno a las redes sociales. Además, llegó a tener una banda de rock con quienes alcanzó a tocar en bares pequeños.

Desde hace un tiempo el creador de contenido le comentó a sus seguidores que se encontraba en proceso de retomar la música progresiva, y es por eso que desde hace un año Cossio ha lanzado en total cinco canciones en su canal de Youtube, siendo ‘Exótico’ su canción más reproducida con 1.5 millones de vistas.

Para este 2023 la tendencia de Barbie ha sido todo un fenómeno y muchas marcas han tenido dicha temática como estrategía de Marketing en sus negocios, y porsupuesto Yeferson Cossio también se unió a la furia rosa para lanzar su nueva canción ‘Muñequita.

¿Por qué están ‘linchando’ a Yeferson Cossio en redes?

En el comentario anclado de Youtube el mismo Cossio comentó “No sé si les vaya a gustar o no. Lo que sé es que me voy a esforzar mucho en la música y voy a ser muy constante.”, pero el resultado final de ‘Muñequita’ Parece que no fue tan bien recibida en redes sociales, ya que los internautas han hecho comentarios como “La mejor parte es cuando se acaba”, “La canción mas misógina del año”, “La mejor parte es cuando se acaba”; entre otros comentarios negativos.

Sin embargo, están sus fieles seguidores quienes siguen apoyando el sueño musical del creador de contenido incentivando a generar más reproducciones la videomusical de ‘Muñequita’.