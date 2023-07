¿Ya no factura? Lorna Cepeda mostró que la pobreza le está respirando en la nuca

Lorna Cepeda le mostró a sus seguidores cómo han estado sus finanzas últimamente, dejando entrever en un curioso video de Instagram que podría no estar generando tanto dinero como sus fans esperarían. Y a propósito de esto, varios internautas aprovecharon para recordar una de las facetas más famosas de su personaje en ‘Yo soy Betty, la fea’.

La colombiana figura como una de las actrices más icónicas del país, no solo por su papel en la telenovela de principios de milenio, sino también por otros personajes en los que ha sabido ganarse a su público.

Además, suele estar muy activa en las redes sociales, no solo compartiendo parte de sus proyectos laborales y sus pautas publicitarias, sino también dando vistazos de su día a día, además de algunas ocurrencias que suelen hacer reír a más de un seguidor.

Es por eso que Lorna Cepeda decidió publicar un curioso video en su perfil de Instagram en donde dejaba ver a modo de broma que su presupuesto está un poco ajustado en lo que a compras se refiere, usando un par de bolsos de marca como referencia.

El divertido clip comienza con la actriz mostrando un bolso Louis Vuitton de gran tamaño, indicando que ese era el que quería comprarse, posando feliz y orgullosa. Segundos después muestra que solo le alcanzó para uno muy pequeño que apenas si puede tomar con sus dedos, dejando entrever que su presupuesto solo podría cubrir este artículo.

En la descripción del video se puede leer: “Así es la vida… así es el presupuesto!”, haciendo referencia a los costos de algunos productos lujosos.

A propósito del divertido video de Lorna Cepeda, varios de sus seguidores no pudieron evitar traer a colación su personaje en Betty, la fea, indicando que al igual que a Patricia, a ella también “la pobreza le está respirando en la nuca”.

“Patricia Fernández no has cambiado en nada, la pobreza te sigue respirando en la nuca”, “Los 6 semestres en la San Marino no le ayudaron en nada para mejorar sus finanzas” y “Presupuesto de la peliteñida” son algunas de las referencias que sus seguidores escribieron en el post.