¿Lorna Cepeda y Natalia Ramírez ya no son amigas? Esto hicieron las actrices

Sus papales de Marcela Valencia y Patricia Fernández en el éxito dramático de todos los tiempos ‘Yo Soy Betty, La Fea’ consolidaron a las bellas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez como una de las mejores parejas actorales de Colombia.

La amistad traspasó incluso la misma pantalla chica y pasó a ser una gran amistad, que se extendió con el compartir de escenas que tocaron las más enigmáticas de las tablas del país. Verlas juntas en las redes sociales es un aliciente para sus seguidores quienes no solo siente admiración, sino mucho cariño por ambas.

Y precisamente hace poco crearon un contenido que dejó a todos con la boca abierta por la ligera discusión que tuvieron en el mismo, y que le sacó una risa a mas de uno en un perfecto lip sync con uno de los audios mas virales de las redes sociales.

En el clip se ve y se escucha a Lorna Cepeda decir “Mi mejor amiga me acaba de decir que no me quiere más y que no quiere que seamos más amigas”. A lo que Natalia Ramírez le increpó con un “Yo no dije eso”.

Pero el divertido video continuó con Lorna interrogándole con un “¿Entonces qué dijiste?” y de manera directa Natalia Ramírez replicó “Que me iba a juntar con una amiga a comer” pata culminar con “Es lo mismo” de Lorna Cepeda, que demostró nuevamente el talento de ambas y que desató todo tipo de reacciones por parte de la comunidad digital de ambas.

“Es increíble verlas actuar así juntas, aunque sea en estos cortitos momentos ja ja ja ja ja ja” y “😂 😂 😂 Más contenidos así por favor, son fantásticas”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post de las actrices.