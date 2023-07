“No podemos vivir sin ti…”: Mary Méndez se ‘destapó' y confesó quienes son los hombres que se mueren por ella

Mary Méndez dice que la felicidad no puede venir a ti, sino venir de ti Foto: Instagram @marymendez55

Mary Méndez es una empresaria y presentadora que hace parte de ‘La Red’ junto a sus compañeros Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Frank Solano. El programa de entretenimiento es el encargado divertir a los televidentes con los constantes comentarios que hacen los presentadores sobre sus experiencias y también, uno que otro secreto sobre su intimidad. Además, su relación ha sobrepasado el set, ya que, han logrado consolidar una gran amistad con el paso de los años, como suelen registrarlo en sus redes sociales.

Desde hace varias semanas la samaria ha estado ausente del programa debido a que le tocó tomarse las vacaciones que tenía acumuladas o si no las perdería, lo que produjo que Sandra Posada, corresponsal de ‘Día a Día’ llegara para estar en su lugar durante algunas semanas. Sin embargo, Mary dejó ver que a sus compañeros les ha hecho mucha falta.

Méndez quien se ha encargado de construir una comunidad, según ella, a través de sus redes sociales debido a su amplio conocimiento en alimentación. Sin embargo, han sido varios los mensajes que ha recibido con el fin de que desean que ya vuelvan e incluso hasta de sus colegas. La presentadora compartió algunas de las fotos con ellos, en las que aseguró: “Ellos me dicen ‘lainso’ la insoportable y andan ahí con su llamadera”, reiteró inicialmente.

Seguidamente, la samaria indicó que este será el último fin de semana que estará ausente, pues planea regresar al programa ‘La Red’ el fin de semana que le queda al mes de julio: “Mary Méndez regresa, ya que, Mary Méndez no podemos vivir sin ti”. Pero, las muestras de cariño no habrían sido solo por ellos, pues la presentadora dejó claro que está contando los días para volver a compartir el set con sus compañeros, reírse y disfrutar de su compañía a los que tiene catalogados como los “intensos”.

Lo cierto es que la presencia de Mary resulta indispensable para muchos teniendo en cuenta la amplia experiencia con la que cuenta en la televisión colombiana y su fuerte personalidad. Y es que en medio de su ausencia a través de un clip pidió respetar y valorar a Sandra Posada, pues conoce de primera mano el camino que ha recorrido como periodista.

Mary Méndez llegó a Forbes

La samaria indicó que se trató de un foro en el que fueron invitadas las 30 promesas del año 2023. Además, aprovechó la ocasión para agradecer a sus seguidores por el apoyo que le han brindado y las buenas energías que recibe a diario a través de cuenta de Instagram.

Finalmente, Mary indicó que la toma por sorpresa este tipo de invitaciones: “Yo he sacado mi empresa con las uñas, eso sí dándome todos los tiestazos del mundo y aprendiendo todo, pero de ahí a dar una charla no creo que sea yo la persona”. Además, aseguró que podría ser un testimonio, pero el cómo, resalta que no siente que sea la persona idónea para esta labor.