“Sentía que algo no estaba bien”: Exparticipante del ‘Desafío The Box’ reveló detalles del cáncer que padeció

Desafío The Box Exparticipantes Desafío The Box

‘El Desafío The Box’ es uno de los realities más famosos de la televisión colombiana, pues ha estado al aire durante 19 temporadas en donde un sinfín de concursantes se le han medido a exigentes pruebas mentales y físicas con el fin de alcanzar el premio mayor y convertirse en un ‘Super Humano’.

Recientemente, una de las eliminadas fue Maira Alejandra Padilla mejor conocida a lo largo de la competencia como ‘Mai´ fue una de las concursantes más fuertes en el reality sobrepasando varias complejas pruebas físicas y mentales. Sin embargo, su historia en el ‘Desafío’ ante de lo que muchos pensaban.

Luego de su salida la exparticipante estuvo invita al periódico ‘El Espectador’ en donde reveló detalles de cómo logró superar el cáncer hace algunos años. La deportista aseguró que casi le amputan su pierna derecha debido al padecimiento. Asimismo, reiteró que desea convertirse en inspiración para quienes se encuentran atravesando por una situación parecida o difícil para que sigan persiguiendo sus sueños: “A que no hay sueño pequeño”.

Seguidamente, Mai resaltó que la serie de síntomas comenzaron a presentarse con algunos extraños dolores en su pierna izquierda al saltar o correr, “yo sentía que algo no estaba bien”. Asimismo, aseguró que gracias a las rutinas de ejercicio que suele completar desde hace un buen tiempo, le han permitido conocer mucho más a fondo su cuerpo: “No aquí pasa algo”, reiteró.

Y es que precisamente, durante su paso por el reality Mai también habló del tema asegurando que luego de someterse a una resonancia le detectaron una masa. En medio de este complejo proceso, aseguró que tuvo que someterse a una operación e incluso tuvo que aprender a caminar nuevamente: “Me salió la biopsia y el resultado decía que tenía un liposarcoma, es una masa maligna, me demoré 20 días a que me operaran, me tuvieron que extraer el músculo para no dejar ninguna célula maligna”.

La exparticipante resaltó que al estar en el Desafío logró cumplir uno de sus más grandes sueños, en los cuales seguirá trabajando. Además, reiteró que su mamá ha sido su mayor inspiración debido a las condiciones que tuvo que atravesar para salir adelante, al igual que su papá.

Por lo pronto, se desconocen los proyectos que tiene Mai en mente, sin embargo, luego de su salida ha estado más activa que nunca creando contenido, especialmente, en TikTok aprovechando el auge que tuvo su participación en este famoso reality así como también lo han hecho el resto de los participantes. Cabe resaltar que se ha llevado varios halagos por su belleza e incluso resaltan que ella debió ser una de las concursantes en llegar a la final del ‘Desafío The Box’.