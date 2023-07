“Si tuviera que comer cac* para ser joven, lo haría”: Kim Kardashian llevó sus estilistas para tomarse la foto de la licencia

Kim Kardashian es una de las celebridades más famosas de Hollywood y de todo el mundo. La protagonista del programa “The Keeping Up with the Kardashians” no solo es una de las estrellas de la farándula más destacadas de la industria, con más de 360 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, sino que también es una de las personas más ricas del entretenimiento.

Así mismo, la modelo también ha deslumbrado a sus seguidores luego de asegurar que estaba estudiando derecho, cosa que ha sido ampliamente debatida en las redes sociales. Así mismo, Kim se ha sabido posicionar como una exitosa empresaria con su marca de maquillaje con la que ha logrado acumular una gran fortuna.

Sin embargo, la excentricidad del clan Kardashian es uno de los rasgos característicos de la familia y por consiguiente Kim no es la excepción, pues recientemente se conoció que la famosa asistió a la toma de la foto de su licencia de conducir con todo su equipo de estilistas.

La empresaria acudió con sus maquillistas y su equipo personal de fotografía con el fin de que la foto de su documento no fuera menos que perfecta. Por si fuera poco, la celebridad tuvo a su disposición a todo el departamento el día que sacó tal imagen y gozó de privilegios que otros ciudadanos no tienen, al poder escoger por sí misma la fotografía de su licencia.

Este momento salió a la luz en uno de los episodios de “The Keeping Up with the Kardashians” y la misma Kim aseguró que llevar a su equipo era demasiado importante, pues dicha foto la acompañaría durante los próximos 5 años de vigencia del documento.

Este gesto no paso por alto y miles de seguidores comentaron al respecto. Sin embargo, a la socialité no parece importarle, pues cabe recordar que no es la primera vez que Kim es objeto de escándalo y el centro de críticas por los procedimientos estéticos por los que ha pasado para mantener una apariencia esbelta.

“Si me dijeras que tendría que comer cac* literalmente todos los días y así me mantendría joven, probablemente lo haría”, declaró en alguna oportunidad la famosa.