Kim Kardashian ha cambiado de look y parece una persona completamente distinta

Kim Kardashian es una de las mujeres más seguidas de Instagram, además de una de las personas más influyentes en el mundo del entretenimiento y la moda mundial. Si alguien ha sabido aprovechar los momentos de oscuridad para su propio bien, ha sido ella, pues todo inició con un video íntimo que se filtró y ahora, es una de las figuras más importantes en el occidente.

Ella es una de las personas que puede ponerse lo que quiera y siempre se verá increíble, no más por eso, es la imagen oficial de Balenciaga, una de las marcas más prestigiosas del mundo de la moda. Y es que no es raro que Kim cambie constantemente de look, pues ha sobresalido por varias etapas de la empresaria que ella misma ha marcado pro su misma moda.

Anteriormente, quien era la persona que la aconsejaba para todo respecto a la moda y las tendencias, era Kanye West, pero desde que se separaron, ella misma afirmó que estaba tratando de buscar su propia identidad, ya que sentía que se había vuelto muy dependiente a lo que dijera Kanye West.

Ahora ha sorprendido a varios de sus seguidores por el gran cambio con el que apareció en redes sociales, pues lució un cabello más claro de lo que ya tenía y con sus cejas del mismo color, cosa que nunca habíamos visto en ella.

Según lo que se vio en redes sociales, se trataba de una entrevista para American Dream Issue. Además de su atuendo, la empresaria estaba luciendo sus grandes atributos, es decir, su cola, que ha sido conocida en varias fotografías y se ha hecho famoso como uno de los más apetecidos del mundo.

Obviamente, los comentarios no se hicieron esperar y le dejaron saber lo hermosa que se veía. Eso sí, un poco rara, sobre todo porque sus cejas monas, que la hacían parecer una persona completamente distinta.