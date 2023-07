Jhonny Rivera indignado: supuesto concejal lo agredió y le pegó un puño a su fotógrafo

Jhonny Rivera es uno de los cantantes más conocidos de Colombia desde hace años por sus canciones que han sido un éxito completo, como ‘Soy Soltero’, ‘Guaro’, entre muchas otras. Además de su música, Rivera logró ganarse el corazón de miles de seguidores que lo admiran por tener un corazón tan noble. Sin embargo, no está exento a que puedan pasar cosas como insultos o peleas y reveló que un hombre sin escrúpulos se acercó con el objetivo de agredirlo.

Lea también: Laura Acuña no confía en nadie: mostró medida de seguridad para que no roben su maleta en el aeropuerto

Rivera se volvió tendencia luego de que su novia Jenny López confirmara su relación a través de varias historias, en donde relató su historia de amor y cómo se enamoraron poco a poco. Los vieron juntos en el último concierto, en donde se subieron al escenarios e interpretaron muchas canciones.

Sin embargo, no fue la única sorpresa, pues en un video, el interprete de ‘Te Amo en Silencio’ confesó que un hombre se le acercó con el objetivo de agredirlos:

“Pero hubo una situación que nunca nos había pasado nunca. Ibamos saliendo con mi fotógrafo cuando veo que un ‘tipo’ saca el puño y tenga, se lo puso al fotógrafo y se agarro a insultarnos. Yo me quedo frio y el fotógrafo mío no reacciono, solo se subió al bus y solo sabemos que es un concejal. Quedamos aburridos porque Jara es un muchacho muy noble, no entendimos que pasó”, afirmó el cantante.

Lea también: “Mal criada”: critican a Catalina Maya por penoso tatuaje que ahora se quiere borrar

Sin duda, una situación que aseguró, hizo que se sintiera humillado, pues con todo el amor hace sus shows y lo deja desconcertado que pasen este tipo de cosas, sin si quiera saber qué fue lo que pasó o el motivo porque dicho hombre hizo lo que hizo.