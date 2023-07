“La Virgen en la antimujer por excelencia”: Margarita Rosa de Francisco habló sobre su religión y aseguró que Dios se le murió pronto

Margarita Rosa de Francisco es una presentadora, escritora y actriz colombiana quien llegó a la pantalla grande desde muy corta edad y gracias a su talento logró robarse el cariño de los televidentes en producciones como ‘Café con aroma a mujer’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ ‘El Desafío’, entre otras producciones.

La artista caleña ha sido el centro de diversas polémicas que han tenido que ver principalmente por el apoyo que ha brindado al actual gobierno, y es que las declaraciones y las opiniones de la actriz han sido consideradas por muchos como controversiales. Sin embargo, las posturas políticas de Margarita no han sido las únicas ampliamente cuestionadas, sino que a ellas se les sumó sus declaraciones sobre la religión y la idea que ella tiene de Dios. La actriz dio una polémica declaración en medio de un video compartido por “Colombianas: una biografía colectiva”.

“Mi familia nunca nos inculcó la religión, no íbamos a misa casi. Las pocas veces que fuimos para mí era muy extraño, era aterrador el Cristo crucificado, no podía creer que eso era un símbolo sagrado”, comenzó diciendo la actriz para explicar el porqué de su postura religiosa.

Pero pese a que la artista fue muy clara en que no vive una religión y no profesa ningún crédito, tampoco negó la posibilidad de que Dios exista: “Dios es una gran metáfora y es algo en lo que no puedo ser tan arrogante yo misma como par decir ¡No creo en Dios! o ¡Sí creo!, las dos posturas me parecen irreales, me parecen imposibles”, dijo la actriz.

“Me parece que es imposible Dios o algo en lo que pueda creer”: Margarita Rosa de Francisco

Entre tanto, la actriz, quien también fue esposa de Carlos Vives y que ha sido una de las figuras públicas más comentadas en las redes sociales y los medios de comunicación, aprovechó su declaración para afirmar que a ella en realidad le hubiera gustado haber sido religiosa: “Me hubiera gustado ser una fanática religiosa, me fascinaría ser de esas personas que cree que ir a misa lo va a salvar de algo. Daría todo en la vida, pero no, Dios se me murió pronto”.

Adicionalmente, y frente a la creencia de muchos feligreses sobre la vida después de la muerte y solo el anhelado Reino de los cielos, para Margarita no existe nada después de la vida en la Tierra, aunque dijo ser agnóstica, pues tampoco niega la posibilidad, pues tiene el “catolicismo regado por el cuerpo”.

Margarita Rosa de Francisco acusó a la imagen de la Virgen María como un insulto hacia la mujer

De la misma manera, la actriz se expresó sobre la idea de la Virgen María y cuestionó que esta figura haya sido creada por hombres y sea un símbolo de misoginia.

“Es interesante la imagen de la Virgen María como la figura de la esposa, con la que me he peleado porque es la antimujer por excelencia. Me parece un insulto la imagen de la virgen y que nos digan que su pureza proviene de su virgnidad. De haber parido y haber quedado virgen”, comentó la actriz.

“Me parece un insulto para todas nosotras, me parece misógino, me parece que esa figura de mujer la ha puesto una visión masculina, que no haya habido un cuerpo de mujer para parir a Dios que es hombre, no fue suficiente, no fue suficiente el cuerpo de una mujer real, había que inventarse una”, puntualizó la actriz.