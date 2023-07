“¿Está nerviosa, mor?”: Exnovia de Jim Velásquez le dio clases de ‘madurez’ a Alina Lozano

Alina Lozano es una de las actrices de televisión más reconocidas por los colombianos, su larga trayectoria en el medio que comenzó en los años 80 cuando apenas y tenía 22 años, la han llevado a afianzar su prestigio como una de las actrices más talentosas. Lozano ha logrado hacer parte de exitosas producciones como o ‘El Hijo de Nadia’, ‘Géminis’, ‘Dios se lo pague’ y ‘Pedro el escamoso’

La artista, quien comenzó su labor como actriz casi a la misma edad que tiene hoy su prometido Jim Velázquez, con quien mantiene una relación amorosa que ha causado todo tipo de reacciones en las redes sociales y con quien anunció que se casaría luego de que aceptara la propuesta del joven durante su entrevista en Bravísimo. La relación de Lozano ha sido el centro de atención en las redes sociales y los medios de comunicación, que están constantemente pendientes de cualquier nuevo detalles que comparte la pareja para comentarlo y difundirlo.

Justamente esta pareja de actores ha sido de gran interés para miles de usuarios y medios de comunicación. La pareja ha tenido que enfrentarse a centenares de críticas y prejuicios, los cuales incluso ha llevado a que el amor entre ellos haya sido calificado como una actuación. Sin embargo, tanto Alina como Jim han defendido a capa y espada su relación y al parecer están disfrutando el uno del otro y ejemplo de ello serían diferentes publicaciones que comparten juntos.

No obstante, los dos actores han tenido relaciones pasadas, mismas que ahora les han traído una que otra incomodidad, ejemplo de ello fue la relación entre Jim Velázquez y Nicol Triana. La exnovia del actor se hizo viral luego de que compartiera un video en su cuenta de TikTok mostrando varias fotos junto a Velásquez y varias de ellas los mostraba besándose.

Tal gesto habría llamado tanto la atención que la misma Alina se dio en la tarea de buscar a la joven y encararla sobre sus intenciones. El encuentro entre ambas mujeres fue grabado en video el cual compartió la actriz en su cuenta de TikTok

Alina Lozano le da clases de madurez a la exnovia de Jim Velásquez

La actriz conoció en persona a la ex de su actual prometido y lo mostró en sus redes sociales. En el video que grabaron los tres juntos, Jim comentó que la intención es poder hacer las paces entre todos y demostrar que se puede ser amigo de sus exparejas.

Esto no le habría caído para nada en gracia a Alina Lozano, que expresó que mantener el contacto con las personas del pasado no era de una persona madura: “La madurez también es que no haya ningún lenguaje corporal que incite a que la gente pueda pensar otras cosas. Uno no puede subir videos de un hombre que ya no le pertenece”, manifestó la actriz de forma burlona.

Por su parte la exnovia de Jim se mostró bastante tranquila y dijo que: “Yo la verdad no tengo ningún rencor con ninguno de ellos dos. Yo la verdad quiero lo mejor. Estoy muy feliz por ti y espero que te vaya muy bien en la decisión que tomaste”, señaló Nicol dirigiéndose a Jim.