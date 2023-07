‘La Segura’ impresionó al realizar un ‘milagro’ en pleno centro comercial

‘La Segura’ dejó boquiabiertas a varias personas en un centro comercial en Miami al realizar un acto que varios de ellos consideraron imposible. De hecho, la colombiana tildó esto como una especie de milagro, y no dudó en compartir la reacción de un vendedor que quedó totalmente pasmado.

La creadora de contenido se ha mantenido sumamente ocupada durante las últimas semanas entre compromisos de trabajo y viajes, manteniendo al mínimo sus actividades en las redes sociales. Sin embargo, siempre encuentra algo de tiempo para interactuar con sus ‘segureños’, compartiendo algunos breves detalles sobre lo que está haciendo y parte de sus vivencias.

Y precisamente uno de sus compromisos la llevó a Miami a realizarse algunos procedimientos médicos, pero también aprovechó la oportunidad para visitar varias tiendas y pasear por un centro comercial.

La Segura estuvo paseando por varios establecimientos del lugar, apoyada por un vehículo similar a una moto debido a que a raíz de sus dolencias en la parte baja de la espalda no puede caminar largas distancias.

Pero mientras estaba de compras, la influencer se encuentra con una de sus fanáticas que le pide una foto, accediendo con gusto. Pero para sorpresa de varios presentes en la tienda, la colombiana se levanta del vehículo y posa de pie, causando asombro en ellos ya que pensaban que no podía caminar debido al medio de transporte que estaba usando.

“Estoy en mi carrito, y más porque me acaban de hacer el bloqueo y todo eso (...) Yo ando en mi carrito cuando me encuentro a una segureña. Entonces el chico que me está atendiendo nunca me había visto caminar”, empezó a relatar La Segura.

Seguidamente contó que el dependiente de la tienda empezó a bailar de la emoción pensando que había presenciado un milagro tan pronto notó que la colombiana se paró de su vehículo sin dificultad. “La chica no caminaba y ahora está caminando”, dijo el joven.

Finalmente, creadora de contenido jugó con esta premisa al publicar otra historia en la que aparecía posando de pie, escribiendo sobre el clip: “he aquí tu milagro”, mientras sonaba una canción de alabanza en el fondo.