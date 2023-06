De infidelidades a tragedias: ‘La Segura’ reveló un par de secretos de su vida mientras estaba dopada

‘La Segura’ le reveló a sus seguidores una par de detalles reveladores que la dejarían expuesta debido a los efectos de la anestesia tras ser sometida a un procedimiento médico, contando brevemente un par de incómodos detalles de su vida privada.

Desde finales del año pasado, la influencer ha presentando una serie de dolencias que la han llevado a visitar con frecuencia muchos centros médicos, todo debido a fuertes molestias en la zona de la espalda baja producto de las secuelas de los biopolímeros. En más de una oportunidad se ha visto que ha solucionado estos males, pero solo de manera temporal.

Y en esta oportunidad, La Segura visitó una clínica debido a una molestia estomacal, por lo que tuvieron que intubarla para revisar qué sucedía y evaluar qué tipo de daños podrían estarse presentando. Incluso especularon que podría tratarse de una bacteria peligrosa.

Pero para este procedimiento, la colombiana debió estar completamente sedada durante la sesión. Y si bien todo salió de manera exitosa, esto le dejó una vergonzosa secuela a la joven que la llevó a revelar un par de detalles comprometedores producto de la anestesia.

La influencer comenzó detallando que ese mismo día le fue infiel a su novio, el pastelero Ignacio Baladán, por primera vez. Sin embargo, se defendió al contar que fue algo involuntario.

“Por primera vez le fui infiel a mi novio con un tubo que me llegó al esófago (...) siento que me violaron la boca con un tubo. El único pipí que me entra es el de mi novio, pero igual entró un tubo por la boca”, dijo La Segura, refiriéndose al proceso médico al que se acababa de someterse.

Seguidamente resaltó que en los últimos meses las cosas no han estado tan bien para ella, dejando entrever esto luego de que su acompañante le dijera que sus signos vitales estaban bien: ”ay, qué milagro que algo está bien en mi vida. Uy, Dios, gracias Señor”.