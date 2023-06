‘La Segura’ casi inicia su carrera en ‘OnlyFans’ tras publicar un video íntimo

‘La Segura’ estuvo a punto de revelar de más en su perfil de Instagram tras comentar que casi se le escapa un video muy íntimo en sus historias, bromeando respecto a que este error pudo haber sido el principio de su carrera en plataformas como OnlyFans.

La creadora de contenido ha estado ocupada durante las últimas semanas en una gran cantidad de actividades, desde encargarse de su trabajo en las redes sociales, pasando por diversos problemas de salud, hasta realizar varios viajes de negocios y placer junto a su novio, el pastelero Ignacio Baladán.

Pero mientras estaba tomándose unos días de descanso en casa luego de algunos días agitados, La Segura le contó a sus seguidores que estuvo a pocos segundos de que un video íntimo se filtrara en las redes, contando que incluso llegó a figurar en sus historias.

A través de varios clips, la joven contó que se estaba grabando mientras se bañaba, pero con la intención de que solo saliera la parte superior de su cuerpo la cual estaba cubierta con un bañador. Pero su teléfono se volteó y la terminó grabando a cuerpo completo.

La colombiana contó que no revisó el video y simplemente se lo pasó a su productor para que lo subiera a sus historias. Pero por suerte, ella decidió revisar el contenido que se estaba subiendo en su perfil. Y para su sorpresa, encontró contenido no apto para todo publico y completamente revelador.

“No sé por qué a mí me dio por meterme en las historias. Hermana, el video se estaba subiendo, y en el justo momento que yo abrí el Instagram la historia se subió. Ay no, bebé, el inicio de mi nueva carrera en el OnlyFans”, dijo entre risas mientras confesaba que su cuerpo no estaba precisamente presentable para las cámaras.

Pese al susto, la colombiana aseguró que las probabilidades de que alguien haya visto el video son casi nulas, ya que no pasaron muchos segundos cuando ya ella misma se había encargado de borrarlo de sus historias.

“Yo creo que ese video no lo vio nadie porque yo de una le di a borrar (...) Yo estoy segura que nadie lo vio porque cuando entré, él [video] hizo así: subido. Y yo de una le di a borrar. Pero gorda, yo casi me muero porque en serio se me había visto absolutamente todo”, concluyó La Segura.