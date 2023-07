Inesperado: Yina Calderón defendió a Aida Victoria Merlano de los que la tildan de “alborotada”

Aida Victoria Merlano ha estado en la mira de muchos internautas luego de despertar rumores de mantener un amorío con Ryan Castro tras ser vistos muy juntos en una discoteca en París, Francia. Y si bien muchas personas la han estado tildando de “cazafortunas” y “alborotada”, Yina Calderón salió en su defensa contra todo pronóstico.

El par de influencers no está en los mejores términos en lo que a amistad se refiere, protagonizando desde hace mucho tiempo una serie de pleitos en las redes sociales en los que la DJ critica la gran cantidad de novios que ha tenido. Y por supuesto, Merlano no se queda de brazos cruzados y le responde contundentemente.

Puede leer: Aida Victoria Merlano contó por qué quiere que su próximo novio sea un atracador

Y al igual que muchas personas en las plataformas digitales, Yina Calderón también empezó a pronunciarse sobre el presunto amorío entre Castro y la influencer. Pero para sorpresa de muchos, no lo hizo para humillarla, sino para defenderla de las malas críticas que ha recibido los últimos días.

“Ustedes saben que Aida no es mi amiga. O sea, igual yo la consideraba, pero tampoco me cae mal. Pero muchas mujeres [están] como que atacándola, que ‘mírenla’, que ‘cuqisuelta’, que ‘cuqui yo no sé qué'. Bebés, cuántas quisiéramos ser Aida Merlano para estar con Ryan Castro por allá en París”, empezó a contar la empresaria.

Lea también: Esto es lo que cobra Yina Calderón por un toque de una hora: “la gente cree que solo es subir el volumen”

“Si usted es soltera y los demás son solteros entonces usted puede hacer lo que dé la hijue***a gana con su c***”, complementó Yina Calderón, admitiendo que cuando ella está soltera suele ser muy sociable para buscar pareja.

Finalmente invitó a sus seguidores a dejar a un lado la “criticadera” con Aida Victoria Merlano, indicando que le parecía increíble que entre las mismas mujeres estuvieran atacándose por llevar una vida de soltería feliz.

Sin embargo, tanto ella como su mamá, Merly Ome, quién también participó en las historias, comunicaron que esto solo les parece válido porque la influencer no tiene novio, pero que si estuviera con su pareja establecida sería un caso completamente diferente.