Aida Victoria Merlano contó por qué quiere que su próximo novio sea un atracador

Aida Victoria Merlano figura como una de las influencers más destacadas de Colombia, no solo por el contenido diverso que publica, sino también por su figura que suele ser elogiada con frecuencia y su historial amoroso complicado. Y a propósito de esto, aprovechó a comentar quién podría ser su próxima conquista, indicando que no le molestaría que fuera un atracador.

La creadora de contenido ha pasado por varios pretendientes a lo largo de su vida, muchos de ellos figuras importantes del mundo del espectáculo y de las redes sociales como el cantante Naldy, el streamer WestCol y el influencer Yeferson Cossio.

Puede leer: ¿Son de Yeferson Cossio? Aida Victoria Merlano recibió un arreglo de rosas y mostró quién fue el galán que se lo envió

De hecho, la joven se encontró hace pocos días con Cossio y su actual novia, ocasionando un momento tenso e incómodo entre los tres. La situación fue polémica y reveladora, generando diversos comentarios en las redes sociales y una gran cantidad de memes.

Lo que sí quedó claro es que Aida Victoria Merlano ya ha pasado página sobre su breve romance con Yeferson. Y un detalle que lo confirma es que a través de sus historias de Instagram anunció que tiene planes sobre quién será su próximo pretendiente, indicando que “un malandro” es el partido ideal por cinco razones de peso.

“La seguridad en este país es terrible y es mejor prevenir que lamentar. Cosas que te blindan de un atraco es salir con un malandro”, explicó la colombiana mientras contaba que la segunda razón es que este grupo de personas son leales, algo de importancia para ella en una pareja.

Lea también: Novia de Yeferson Cossio no disimuló los nervios tras el reencuentro del influencer con Aida Victoria: “Casi le da el yeyo”

“Son ‘verguidispuestos’, gente que no rechaza una c***da, gente que no come de hora, día, lugar. Aquí te voy a c***r”, explicó con picardía el tercer motivo por el que saldría con un atracador mientras relataba la adrenalina que sentiría con una pareja dispuesta a intimar en cualquier lado.

También contó que son gente que se adapta y es fuerte, destacando varios detalles que suelen vivir: “esa gente no se deja de absurdos porque esa gente ha vivido, esa gente sabe lo que es que le apuñaleen a alguien, saben lo que es estar preso”.

Finalmente volvió a hablar sobre el sexo, destacando otra faceta intima de los atracadores: “su filosofía es que la vida es fugaz, entonces esa gente te c*** como si no hubiera un mañana. Esos te agarran por el cuello, te escupen, te echan de a seis polvos... me contaron”, concluyó Novia de Yeferson Cossio no disimuló los nervios tras el reencuentro del influencer con Aida Victoria: “Casi le da el yeyo”Novia de Yeferson Cossio no disimuló los nervios tras el reencuentro del influencer con Aida Victoria: “Casi le da el yeyo”.