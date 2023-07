‘WestCol’ quedó como un “dolido” al pedirle explicaciones a Ryan Castro por salir con Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y Ryan Castro se han convertido en el blanco de muchos internautas tras aparecer muy juntos en una discoteca en París, con muchos especulando que están protagonizando un romance. Y el exnovio de la influencer, ‘WestCol’, no se quedó por fuera ya que le reclamó al cantante sobre estas acciones.

El streamer y la influencer protagonizaron un inesperado pero breve romance a finales de 2022, algo que dejó a varios usuarios de las redes sociales muy sorprendidos. Sin embargo, la relación no duró mucho tiempo, pero quedaron en buenos términos, algo que han dejado ver en diferentes publicaciones.

De hecho, hace pocas semanas muchos de los seguidores de WestCol y Aida Victoria Merlano especularon que podría haber una reconciliación por lo juntos que se veían recientemente y lo mucho que habían estado compartiendo.

Sin embargo, esta teoría parece haber quedado atrás luego de que pillaran a la modelo con Ryan Castro tanto en París como en Madrid, con muchos internautas especulando que podría estar surgiendo un romance.

Esto llegó a oídos del streamer quien no dudó en comentar en uno de sus videos que el cantante le debía algunas explicaciones sobre este suceso, criticándolo por no respetar los “códigos” que tanto profesa en sus temas.

“Ryan, me puedes explicar este tema, porfa. Esa pequeña frase de ‘los códigos se respetan’, esa pequeña frase necesito que me la expliques bien porque no llego a un acuerdo con mi mente”, dijo WestCol en un stream.

También aprovechó para llamar la atención de Ryan Castro en una sesión en vivo que hizo por Instagram, escribiéndole: ‘me la quitaste’, refiriéndose a Aida Victoria Merlano. Sin embargo, el cantante solo soltó una carcajada al leer el comentario.

Finalmente, WestCol le pidió a los internautas que dejen de etiquetarlo en los videos en los que aparecen Ryan y Aida, indicando que ya no tiene ningún sentimiento romántico por ella, y que incluso le dejó saber que ha estado frecuentando a otras mujeres: “he estado como con 15, 20″.

A propósito de esto, el colombiano ha sido tildado de dolido e infantil en varias plataformas digitales debido a estas acciones recientes, con muchos internautas burlándose de él en el proceso.