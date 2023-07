‘Perdóneme, pero discúlpeme’: A Julio C. Herrera no le han renovado contrato en ‘Ecomoda’, así mostró su indignación

Mediante un videoclip, Prime Video Latinoamérica, anunció la nueva témpora de la icónica novela ‘Yo soy Betty, la fea’, la cual tendrá en su trama la participación estelar de la actriz Juanita Molina, quien interpretara a ‘Camila’, la hija de ‘Betty’ y ‘Don Armando’; noticia que lleno de ilusión a sus miles de fanáticos en el mundo, pero que dejó totalmente sorprendido al actor Julio César Herrera.

Herrera, que recientemente fue eliminado del reality MasterChef Celebrity Colombia, dio a conocer mediante su cuenta de Facebook, -en donde acumula´más de 55.000 seguidores-, que a su puerta ni a su bandeja de correo electrónico ha llegado una notificación formal para hacer parte del elenco de este seriado, hecho que no solo despertó su indignación, también la de sus fans, quienes reclaman la presencia del mensajero ‘Freddy Stewart’ en la tercera temporada.

Internautas indignados por la ausencia de ‘Freddy’ en la nueva temporada de ‘Yo soy Betty, la fea”

“¿Cómo así... van a hacer Betty de nuevo? ¿Será que le entro? A mí no me han llamado”, manifestó recientemente Julio César, a lo que inmediatamente contestaron algunos internautas: “¿Perdóneme, pero discúlpeme, a poco Freddy no va a estar ahí? Es un personaje sumamente importante”, “Es muy probable que con el paso de los años, muchos de estos personajes hayan tomado otros rumbos ¿O ustedes creen que después de 23 años Freddy Stewart seguiría siendo el mensajero de la empresa?, fueron algunos de los comentarios.

Mientras se dan nuevas pistas de la nueva temporada, Julio, Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, se encuentran realizando una gira nacional con su obra de teatro, “El Diván Rojo’ , la cual se presentara el próximo sábado 8 de julio en la ciudad de Cali.

