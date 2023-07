Actores de ‘Betty, la fea’ están en Cali y así podrá verlos

Lorna Cepeda, Julio César Herrera y Natalia Ramírez, actores de la exitosa telenovela ‘Betty, la fea’, llegan a la ‘Sucursal del Cielo’ con la gira internacional de ‘El Diván Rojo, una comedia para salvar matrimonios’.

La cita es el próximo sábado 8 de julio, cuando los caleños tendrán la oportunidad de disfrutar de una obra de Fernando Gaitán, quien sigue conquistando escenarios por todo América Latina.

¿Quién fue Fernando Gaitán?

Fernando Gaitán fue un reconocido guionista y productor de novelas y series de televisión, además, fue periodista en el periódico El Tiempo, en donde hizo parte del equipo de la unidad investigativa.

En 1994 comenzó a obtener reconocimiento cuando escribió la telenovela “Café con aroma de mujer”, “Hasta que la plata nos separe” y “Yo soy Betty, la fea”, la cual es considerada como la telenovela más exitosa de la historia.

“Yo soy Betty, la fea” fue transmitida en más de 180 países, doblada a más de 20 idiomas y adaptada en más de 20 ocaciones.

En un esfuerzo por preservar la memoria y el trabajo de Fernando Gaitán, Natalia Ramírez montó en Colombia ‘El Diván Rojo’ una pieza teatral que trata de una divertida terapia sexual en el consultorio de “Luis Mario”, un psicólogo que es interpretado por Julio César Herrera y su atractiva paciente “Carla Santamaria” interpretada por Lorna Cepeda, en una consulta en el diván rojo que los lleva a un sin número de situaciones llenas de humor y drama.

¿De qué trata el Diván Rojo?

Un prestigioso sexólogo, el doctor Luis Mario Dávila, debe emplear a fondo todos sus conocimientos y estrategias cuando atiende en su consultorio a Carla Santamaría, una obsesiva de los hombres y el sexo, que busca el camino que la lleve a amar a un solo hombre.

Una interesante misión que tiene un sinfín de matices. Sobre la obra Natalia Ramírez – Actriz y productora comenta: “Las herederas de Fernando Gaitán me pidieron producir la primera obra que había escrito él para teatro. Fernando ya me había mostrado la obra y me pareció maravilloso poder hacerla con una nueva puesta. Espero que las personas puedan ver que la relación de pareja va mucho más a fondo que la convivencia. Y que mejor que a través del humor.

Como actriz es increíble el contacto directo con el público y ver sus reacciones, como productora el poder seguir con el legado de Fernando Gaitán y el amor de las personas a sus personajes es muy grato. Espero que el público mexicano se divierta mucho y que lleguen a muchas bellas conclusiones sobre esta maravillosa comedia romántica”.

La cita es el próximo sábado 8 de julio en el Teatro Municipal.