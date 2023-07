Estrella de ‘MasterChef’ ‘se fue contra estos políticos, les dijo de ‘todo’ por dineros de Óscar Iván Zuluaga

Muchas celebridades colombianas decidieron apoyar de manera vehemente la candidatura de Gustavo Petro. Incluso utilizaron su influencia para convencer a sus seguidores de votar por “El Cambio”. Su apoyo, al parecer, funcionó y lograron poner en el máximo cargo al candidato del Pacto Histórico. Margarita Rosa de Francisco y Julio César Herrera fueron algunos de los más abanderados, aunque la primera hoy se ‘mantiene firme’, este último está preocupado con la actual y las anteriores administraciones.

La estrella de ‘Betty la Fea’ no aguantó más y se despachó, no solo contra la administración de Gustavo Petro, sino también contra sectores políticos de la ‘derecha’ cercanos a Óscar Iván Zuluaga. Al parecer, no solo está indignado por el trato que se le ha dado al Ministerio de Cultura en el país, sino también por las cuestionables fuentes de recursos económicos que utilizaron algunos políticos para financiar sus campañas.

Herrera se mostró muy indignado y analizó la magnitud del escándalo por los audios revelados por Semana, donde el excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, confirmó que a su campaña ingresaron dineros ‘sucios’ de Odebrecht. Por este motivo, Julio César Herrera le mandó sus vainazos a los políticos y hasta los mismos fanáticos.

“Esto es dándose garrote duro y parejo. Dineros por izquierda, dineros por derecha… y el centro pescando en río revuelto. ¿Van a seguir quemándose las manitas por esta clase dirigentes?”, sentenció Herrera en su cuenta de Twitter.

Eso no fue todo. Al parecer, la estrella de la televisión no pierde oportunidad para lanzarle sus dardos al gobierno de Gustavo Petro.

“Este gobierno habla y habla, pero no tenemos un anuncio apostólico”, concluyó el actor.

De inmediato, sus declaraciones fueron apoyadas por algunos cibernautas, quienes se sintieron identificados con el ‘sentir’ del reconocido ex participante de ‘MasterChef’.

