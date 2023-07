“No me la iba a quitar en exclusiva”: Sebastián Palacio se burló de Érika Zapata por ‘susto’ durante control médico

Erika Zapata es una de las periodistas de Noticias Caracol más queridas de la televisión colombiana teniendo en cuenta su carisma y estilo único a la hora de presentar cada uno de los reportajes sobre lo que sucede en Medellín. Sin dejar de lado, a su colega Sebastián Palacios, quien también se ha destacado, pues para varios existe una relación única y envidiable entre ambos personajes.

Si bien, desde hace varios meses salieron varios rumores con respecto a un posible amorío con su colega Sebastián Palacios, ambos dejaron claro que solo existe una gran amistad entre ellos, pues más allá de trabajar juntos se han aprendido a conocer. Y es que precisamente fue Palacios quien mostró el gracioso momento que vivieron durante una visita al médico.

A través de su cuenta de Instagram en donde Sebastián ya alcanza los más de 54 mil seguidores compartió un corto clip en el que reveló el curioso momento. El periodista inició su relato indicando: “Yo no he podido entender cuál es la rosca o qué pasó”, reiteró mientras que las risas por parte de él y de Zapata no se hicieron esperar.

Seguidamente, el paisa contó que les mandaron a realizar unos exámenes médicos de rutina. En medio de la consulta le indicaron que debía quedarse en ropa interior con el fin de ejecutar la respectiva consulta y por ende, verificar que todo estuviera bien. Sin problema alguno, Palacio aseguró que colgó su ropa en el perchero con toda la tranquilidad posible. Al salir y percatarse que Erika también se encontraba en el mismo proceso decidió esperarla encontrándose con la sorpresa de que ella no tuvo que pasar por lo mismo.

El periodista reiteró que no tenía muy claras las influencias de su gran amiga, con varias risas de por medio. Por su parte, Zapata no dudó en dar su posición frente al tema asegurando: “Le dije al doctor, me dijo que tranquila me miró el ombligo y ya (…) Respondiendo las preguntas le dije que yo no era de eso”. Ante el hecho, las dudas por parte de Palacio sobre sus palabras no faltaron preguntando sobre ¿Cómo así que no era de eso? Finalmente, la periodista reiteró: “Pues de quitarme la ropa (…) No me la iba a quitar en exclusiva”.

Como era de esperarse Sebastián reiteró que se fue y dejó su consulta a medias, pero Erika como es costumbre siguió defendiéndose dejando claro que él tuvo que quedarse en ropa interior, pero no existía mucho cambio e incluso tratando de seguir amenizando un poco más el ambiente aseguró que ni le ofrecieron un ‘vinito’ durante su visita.