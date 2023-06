Erika Zapata dejó ver al ser que le ‘flechó’ el corazón, y hasta dijo dónde se lo ‘levantó’

Erika Zapata es una de las periodistas más famosas de Noticias Caracol. Su estilo periodístico la ha llevado a ganarse el cariño de los televidentes, quienes solo con escuchar su acento de ‘paisa de pura cepa’, ya identifican que se están presentando las noticias de Medellín y Antioquia. Además, la sencillez y humildad con la que busca acercarse a los ciudadanos la ha catapultado a convertirse en una voz de lo popular. Esta vez la periodista reveló el ‘ser que se le robó’ el corazón.

Más noticias: Ella es la nueva periodista de Noticias Caracol que dejó ‘boquiabierto’ a más de uno, no la bajan de “divina”

Como la paisa suele ser tan activa en sus redes sociales, especialmente en Twitter, ha dejado al descubierto un integrante de su familia que no suele mostrar demasiado. Esto no pasó desapercibido entre los cibernautas, quienes viven muy pendientes de cada uno de sus movimientos.

Más noticias: Estos son los barrios más ‘baratos’ para vivir en Bogotá, según ChatGPT, ¿está el suyo?

“Lo rescaté con un mes de nacido y ya es un tipazo”, explicó la comunicadora en sus redes sociales. A través de un trino, Zapata dejó ver a su ‘peludito’. Un ser que se le robó el corazón, tras rescatarlo y posteriormente adoptarlo.

De inmediato, sus seguidores salieron a reconocer su noble gesto, pero no dejaron pasar desapercibido el término “tipazo” con el que calificó a su perro, pues causó gracia entre la gente.

Lo rescaté con un mes de nacido y ya es un tipazo. pic.twitter.com/olhUW1R2Xe — Érika Zapata (@ericayasmin4) June 17, 2023

Erika reveló una anécdota divertida en sus ‘cosas del amor’

Con el acento paisa que la caracteriza, Erika contó una anécdota en donde una mujer de la tercera edad le dijo que su hijo estaba soltero al igual que ella. Seguidamente, aseguró: “Ah, sí le tiene que conseguir una porque me lo quieren achacar a mí, yo no quería ese man, estaba feo para acabar de abustar”.

Ante sus declaraciones, las risas por parte de ‘Suso’ no pudieron faltar y le indicó que aunque era sencilla era bien exigente cuando de hombres se trataba, pues al parecer, por el momento la reconocida periodista se encuentra disfrutando de la soltería y creciendo profesionalmente.

Segundos más tarde, Zapata, con su característica personalidad, indicó: “Ah, yo no apoyo el talento local, a mí no me gusta sino lo internacional, sexy, 365 días, 50 sombras de Grey, a mí no me gustan los apacharrados”. Como era de esperarse el presentador no pudo contener las risas nuevamente, mientras que Erika lo observaba con una sonrisa en su rostro.