“A veces no sé en qué nos metimos”: Iván Lalinde reveló cómo va su millonaria construcción y dejó boquiabierto a más de uno

Iván Lalinde es uno de los presentadores más destacados en la esfera del entretenimiento debido a su amplia experiencia en diversas producciones como ‘El precio es correcto’, ‘La Voz’ y actualmente hace parte del programa ‘Día a Día’. Además, ha buscado darse a conocer a través de las redes sociales en donde revela varios detalles de su vida privada.

Desde hace algunas semanas el paisa se ha mostrado emocionado por la “mega” construcción que se encuentra adelantando, al parecer, a las afuera de la capital. Si bien, no había revelado mayores detalles decidió realizar una dinámica de preguntas con sus fans con el fin de acercarse un poco más y teniendo en cuenta los tiempos libres que tiene debido a los cortos horarios del matutino por el ‘Tour de Francia’.

Le puede gustar: “Me obligaron…”: Mary Méndez salió a aclarar si verdaderamente abandona ‘La Red’ Caracol

Una de las que más se destacó resultó ser cómo avanzaba la construcción y desde allí, fueron varias las que llegaron con el mismo tema. El presentador reiteró que esta no ha sido una tarea para nada sencilla, pues no solo requiere de tiempo, dinero y por supuesto, calma debido a la serie de inconvenientes que se pueden ir presentando: “La casa está espectacular no se imaginan, no les quiero mostrar porque no quiero volverme cansón con el tema”, reiteró Lalinde.

Asimismo, dejó claro que está solo en este gran proyecto, pues al parecer, un amigo o quizás su pareja estarían en medio de este: “A veces no sé en qué nos metimos, la vamos a sacar adelante”. El presentador indicó que es más que normal que aparezcan varios asuntos en medio de la obra, ya que es una construcción bastante grande y según el clip compartido son varias las personas que se encuentran trabajando durante el día en esta casa.

También puede leer: “Como personaje público expreso mi preocupación”: Melissa Martínez alertó a sus fans con inesperada estafa a su nombre

Lalinde resaltó que todo resulta ser un paso a paso, pues también tiene en cuenta los altos costos del diseño y por ende, cada uno de los detalles con los que desea que su casa quede a la perfección. Aunque Iván no reveló si será su nueva vivienda, algunos de sus seguidores indican que se trataría de una fundación para perros.

Lo que queda claro es que el presentador está más emocionado que nunca por su “mega vivienda”, la cual no es la única que tiene en mente, pues dejó claro que está adelantando varios, los cuales espera que logren ser todo un éxito.