Luego de triunfar con sus personajes de Yo soy Betty la fea, ahora tienen prohibido revivirlos

‘Yo soy Betty la fea’, es una de las novelas más reconocidas a nivel nacional e internacional, la producción colombiana, que posiblemente sea la más exitosa de la historia del país, ha sido retransmitida varias veces en Colombia y también en otros países, en donde se ha visto la versión original, subtitulada, adaptaciones, hasta versión animada tiene.

Todos recuerdan personajes como Don Armando, Hugo Lombardi, Marce, la peliteñida, por supuesto, Nicolás Mora, el cuartel de las feas, y la querida Beatriz Pinzón Solano, entre otros, que se hacen parte de la cultura popular del país. La novela terminó en 1999 y 24 años después se sigue hablando de ellos y la historia. Para muchos actores y actrices pasar por esta producción les dio gran reconocimiento nacional e internacional.

Aunque la novela fue muy exitosa y tuvo una segunda parte llamada Ecomoda, no tuvo la respuesta esperada y desde entonces no se ha vuelto a pensar en hacer otras adaptaciones para televisión. Para teatro sí se hizo una puesta en escena, pero no se dio de una manera fácil, algo que tiene explicación tras la entrevista concedida por Lorna Cepeda (la peliteñida) y Natalia Ramírez (Marce), en la emisora Tropicana.

Allí revelaron un detalle de la producción que dejó a muchas personas sorprendidas. “¿Sabes cuál es el rollo? Tiene derechos”, dijo Natalia y agregó, “eso es muy triste”, a lo que Lorna siguió diciendo “es muy chévere que uno pudiera hacer esta cosa para la gente, pero no lo puedes hacer”. Dejaron claro que no pueden hacer nada relacionado con los personajes, ni siquiera mencionar sus famosas frases, o eso generaría problemas legales de gran magnitud. El momento exacto puede verlo a los 14 minutos del video.