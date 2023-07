¿Se le cumplirá el sueño? Paola Jara mostró la millonaria ‘nave’ que desea adquirir y ha sido su sueño desde pequeña

Paola Jara es una famosa cantante de música popular quien se ha destacado desde hace varios años con éxitos como ‘Murió el amor’, ‘Salud por él’, ‘Mala mujer’ entre otras. Además, de su talento para el canto también ha buscado llevar a cabo otras de sus pasiones como lo son el diseño y la confección teniendo su propio emprendimiento de ropa deportiva.

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales y decidió unirse al trend para que quienes verdaderamente la conocen revelaran detalles de su vida. Uno de ellos y quizás el que más se destacó fue el deseo que tiene desde hace varios años. Se trata de un ferrari color de rosa, pues confesó que desde muy chiquita ha sentido un gusto especial por este tono.

Aunque se desconoce quién de sus amigos reveló su sueño, Jara no dudó en referirse al tema, indicando que este ha sido un deseo muy presente el cual espera que se cumple algún día. La cantante aseguró: “De mis juguetes favoritos eran las Barbies y de carros eran los ferrari”. Asimismo indicó que cuando tenía pocos de edad decía que cuando fuese grande por fin lograría adquirir el vehículo de sus sueños, sin dejar de lado que les preguntó a sus fans si algún día se le cumpliría este sueño.

Si bien, no confesó si está en el ahorro para un vehículo de este tipo, sus seguidores no descartaron que este se víncula a la perfección con el estilo que ha demostrado tener la cantante. Cabe resaltar que este no sería para nada un precio bajo, pues este vehículo de acuerdo con la página ‘Motor’ su precio podría estar rondando entre los 1.200 y los 1.500 millones pesos.

Paola Jara reveló su gusto por comer tierra a su corta edad

La paisa durante la misma dinámica decidió responder a quien aseguró que durante sus primeros años de vida le gustaba comer tierra. En medio de varias risas Jara indicó que no entendía aquel gusto que solo duró por un tiempo. Sin embargo, siempre que salían sus padres al parecer, al jardín la encontraban con sus manos y su boca llenas de este elemento.

Cabe resaltar que en varias ocasiones la cantante ha revelado que tuvo una infancia muy feliz, la cual estuvo llena de amor por parte de sus padres, en donde logró ser parte de las diversas actividades en el campo y aprender un poco de ellas. Además, desde allí, podría haber salido su gusto por la música popular, teniendo en cuenta que este género suele estar mucho más presente en estas zonas del país.

