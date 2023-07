¿El éxito es de familia? Este sería el ‘puestico’ de la esposa de Juan Diego Alvira dentro del gobierno de Gustavo Petro

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más queridos en el país teniendo en cuenta su amplia trayectoria en diversos medios de comunicación. Aunque hace algunos meses decidió tomarse un tiempo para compartir con su esposa Ana María Escobar y con su hija María del Mar este período llegó a su fin, pues anunció que vuelve a la televisión con su propio programa el cual tendrá lugar en el canal 1 en las próximas semanas.

Y es que el huilense no desaprovechó un segundo, pues a pesar de no ser parte de ningún medio nacional, optó por darse a conocer a través de sus redes sociales creando su propio canal en donde respondía a las dudas de los ciudadanos, ya sean políticas, económicas o sociales. Sin embargo, Alvira no es el único que triunfa en su familia, pues su esposa ha dejado sorprendido a más de uno recientemente.

Le puede gustar: ¿Fuera de la televisión? Diego Guauque reveló detalles del nuevo proyecto que tiene con su esposa y con el que sorprenderá

Si bien, Ana María suele ser mucho más reservada con sus proyectos, esto no ha sido impedimento para que sus fans estén al pendiente de cada uno de sus movimientos, pues hace varios días durante la coronación a la mamá de Wilson, Drugia y a las personas que participaron de la Operación Esperanza. La cual se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, quien estuvo presidiendo la agenda del día resultó ser la esposa de Juan Diego.

Su aparición tomó por sorpresa a varios quienes no solo destacaron su talento sino también la belleza con la que cuenta Escobar. Y es que este no fue el único momento, pues también habría estado haciendo parte de la visita que tuvo Gustavo Petro en La Guajira hace varios días. De acuerdo a su cuenta de Instagram, no desaprovechó para contemplar los atardeceres que ofrece esta parte del país.

También puede leer: ¿No le gustó ni cinco? Alina Lozano reveló el acuerdo prematrimonial al que llegó con su joven pareja Jim Velásquez

Y es que no es para menos teniendo en cuenta la amplia experiencia de Ana María tanto como abogada como comunicadora social. La periodista es la jefe de Comunicaciones del Ministerio de Defensa del actual gobierno, por ende, debe estar presente en cada uno de los importantes eventos de Gustavo Petro y también, reuniones extraordinarias que pueden surgir en cualquier momento.

Lo cierto, es que su experiencia y claros conocimientos frente a diversos temas políticos son los que precisamente la han llevado a ganarse mencionado e importante rol lo que le permite cumplir con cada una de sus pasiones y también, poder seguir compartiendo con su familia. Pues desde hace varios días está en Cancún, México disfrutando de un merecido descanso, por supuesto, en compañía de Juan Diego y su pequeña, María del Mar.

Ana María Escobar Captura de pantalla Instagram Ana María Escobar