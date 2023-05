¿Mejor que una de 20? Paola Jara sacó a relucir su edad y dejó claro que esta no resulta ser un problema en su vida

Paola Jara es una de las cantantes de música popular más famosas tanto a nivel nacional como internacional, quien se ha ganado el cariño de sus seguidores gracias a sus éxitos, ‘Salud por él’, ‘Murió el amor’, ‘Mala mujer’, entre otros. Además, la paisa se ha visto envuelta en varias polémicas debido a su sonada relación con el también artista Jessi Uribe.

Desde hace algunos días la pareja sacó tiempo de sus apretadas agendas para tomarse algunos días de descanso los cuales tendrían lugar en un paradisíaco destino. Esto con el fin no solo de celebrar su primer aniversario de casadas, sino que justamente este concuerda con la fecha de cumpleaños de la artista, haciendo que esta celebración sea doble.

Si bien, ambas personalidades compartieron varios de los momentos que han podido disfrutar, en los que resaltan, algunas cenas, momentos en jacuzzi y piscinas, nuevos lugares y hasta se han tomado el tiempo para cuidarse y hacer ejercicio juntos. Sin embargo, no pasó desapercibida la edad que estaba cumpliendo Jara. Ante la serie de comentarios la artista dejó claro que no esto no resulta ser problema alguno para ella.

A través de su cuenta de Instagram en donde ya alcanza los más de 6.2 millones de seguidores, Jara compartió una foto suya mientras que sentía el sol en su rostro. Además, Paola indicó: “Dicen que después de los 40 dejas de cumplir años y comienzas a cumplir sueños”, resaltando que estaba feliz por darle la bienvenida a la que sería una nueva etapa de su vida.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no faltaron, en donde resaltaron que esta resulta ser una de las mejores edades que pueden tener las mujeres. Asimismo, indicaron que los años recién cumplidos no concuerdan con lo bien que luce no solo en redes sociales sino que también en cada uno de sus conciertos.

Varios de sus seguidores también aprovecharon el momento para resaltar la belleza y demás cualidades con las que según ellos, cuenta Paola: “40 y parece de 20 ya quisiera yo estar así”, “Una cuarentona hermosa”, “Llegó a la mejor edad de la vida, disfrútala”.