El regalazo que recibió Mike Bahía luego de que Greeicy se olvidara de su cumpleaños

Greeicy le confesó a sus seguidores que se olvidó por completo del cumpleaños de su pareja, el cantante Mike Bahía, sintiéndose apenada por este detalle. Sin embargo, ella no contaba con que el intérprete recibiría un regalo muy especial de parte de alguien completamente inesperado y que la ayudaría a sentirse mejor consigo misma por el olvido.

Ambos intérpretes forman una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo colombiano, mostrando su unión no solo colaborando en diferentes temas y presentaciones, sino que también suelen protagonizar escenas románticas durante sus conciertos y en muchas de sus publicaciones en las redes sociales.

Y precisamente a través de algunas historias de Instagram, la pareja ha estado publicando varias fotos y videos de su más reciente aventura juntos en la que están colaborando con un artista de talla internacional.

Casualmente, este compromiso coincidió con la fecha del cumpleaños de Mike Bahía, algo que Greeicy dejó pasar por completo, argumentando que esto se debió a que no suele estar al tanto de los días y las fechas.

“Yo soy malísima para los cumpleaños. O sea, yo soy de las que se me olvidan las fechas, hasta mi cumpleaños a veces porque como yo no estoy pendiente qué número de día es. No sé, para eso soy muy mala. Entonces literal es el cumpleaños de Mike y todo se me olvida”, empezó a relatar la cantante.

Sin embargo, indicó que este viaje le sirvió para que su pareja pudiera recibir un regalo bastante interesante, que más allá de ser algo físico, terminó siendo una experiencia única. Y es que gracias a la colaboración de Greeicy con Steve Aoki en un nuevo tema, Mike Bahía logró pasar tiempo de calidad con el DJ, al punto de que estuvo presente en su celebración de cumpleaños.

“No le compré nada. Pero la vida, el destino, porque Dios conmigo, me salvó: estuvo con Steve Aoki, ahora es súper amigo de Steve Aoki, ahora resulta que le cantó el cumpleaños Steve Aoki. Me salvó la vida, compañero. Dios conmigo”, chicaneó la intérprete de ‘Destino’.