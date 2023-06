“A veces hay que enfrentarlos”: Paola Jara reveló su más grande miedo y cómo busca superarlo

Paola Jara es una de las cantantes de música popular más conocidas en la esfera del entretenimiento gracias a cada uno de sus éxitos ‘Murió el amor’, ‘Salud por él’, ‘Que chupe que llore’ entre otras.

Aunque la paisa tiene una vida bastante ajetreada de concierto en concierto esto no ha sido impedimento para que esté más activa que nunca en diversas plataformas como Instagram y TikTok, demostrando que su vida no es “perfecta” como varios de sus seguidores piensan.

La intérprete de ‘Mala mujer’ inició sus declaraciones con una pregunta: ¿Qué pasa con los miedos? Seguidamente, ella misma la respondió asegurando que a cada uno de estos hay que enfrentarlos con el fin de poder vencerlos. Su inesperado mensaje se dio después de compartir un corto clip en el que se muestra a la cantante al parecer, recibiendo clases de baile frente a un gran espejo en compañía de quienes sería una experta en esta disciplina.

Sin embargo, sus sensatas palabras no terminaron allí, pues reiteró: “Si me preguntan que cosas me encantaría hacer bien esta es una de ellas, bailar”. Además, Jara aseguró que el verdadero limitante que existe en realizar aquellas cosas que generan miedos es la pena, las cuales están fundamentadas en barreras mentales y hasta físicas.

La cantante reiteró que si bien no es una bailarina siempre ha tenido un gusto importante con el poder aprender mucho más y superarse. Pero, esto también tiene que ver con su carrera musical, pues confesó que en los próximos meses saldrá al mercado su nuevo álbum en donde también el baile será uno de los protagonistas: “Mi segunda clase de baile en la vida”, aseveró Paola.

Paola Jara y su talento para el diseño y la confección

La pausa durante su juventud se dio cuenta de que sentía un gusto por ende, decidió adelantar sus estudios en diseño de modas en la Escuela Artura Tejada en su ciudad natal Medellín. Sin embargo, ningún estudio fue en vano, aunque la música es su carrera principal, la comunicación y el lenguaje audiovisual es necesario en cada uno de sus videos, en donde pondría sus conocimientos en práctica y también el diseño de modas, pues ha revelado que es ella quien escoge su vestuario y en algunas ocasiones los confecciona.

