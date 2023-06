Jessica Cediel reveló que “recicla ropa” y confesó algunos ‘truquitos’ que utiliza desde que tiene 18 años

Jessica Cediel llora por la muerte de su ‘padre’ y la critican: “Ese no es familiar de ella” Foto: Instagram @jessicacedielnet

Jessica Cediel es una famosa presentadora y actriz quien ha hecho parte de diversas producciones nacionales como ‘Muy buenos días’, ‘Yo me llamo’, ‘La Descarga’ entre otros. Actualmente, la bogotana se encuentra radicada en Estados Unidos llevando a cabo otros proyectos con la cadena Telemundo.

A pesar de estar lejos de Colombia sigue estando al pendiente de sus seguidores con quienes comparte diversos tips de belleza, sus nuevos proyectos y también algunas de sus actividades. En esta ocasión sorprendió y causó risas al revelar que recicla su ropa.

La bogotana compartió un video en su cuenta de Instagram en donde se mostró más arreglada que de costumbre, esto con el fin de disfrutar de una noche fiestas con algunos de sus amigos. Mientras que se encontraba en su carro tuvo que taparse con su mano, pues aseguró que si no lo hacía podría dejar ver mucho más de la cuenta.

Seguidamente, Jessica indicó: “Vean este vestido me toca taparme si no se me ven los cucos, gente yo reciclo ropa”. Asimismo, la presentadora aseguró que el vestido rosado que llevaba puesto lo tenía desde el 2016 destacando que es una de sus prendas favoritas y por ende, fue la elegida para disfrutar de esa noche.

Asimismo, la actriz realizó una recopilación de sus mejores momentos interpretando algunos famosos temas de Romeo Santos y también de los diversos temas que sonaban en el lugar: “En cuanto a la ropa y los zapatos ustedes son igual que yo”. Cediel destacó que ante todo lo importante para ella resultaba ser la comodidad y la buena actitud.

Como era de esperarse varias de sus seguidoras resaltaron la sencillez de Jessica, pues rápidamente comenzaron a contar sus experiencias, algunas de estas fueron respondidas por la presentadora en donde nuevamente reiteró: “Yo tengo unas chaquetas y unos vestidos desde los 18 años están perfectos y aun las uso”.