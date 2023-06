Ricky Montaner por poco es ‘crucificado’ luego de grabar a su novia desnuda mientras rezaba en la ducha

Ricky Montaner es uno de los artistas urbanos que más suenan en las plataformas musicales gracias a los éxitos que junto a su hermano han logrado llevarlos a la cima del éxito. Sin embargo, el cantante fue tendencia en días recientes y no por una buena causa o por alguna canción en especial, sino por una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

El artista venezolano subió una foto de su esposa, quien se estaba rezando en la ducha, según el mismo cantante dijo haber tomado la foto mientras ella se estaba bañando y lo hizo a escondidas pues así lo mencionó en la misma historia: “Orando mientras se baña y no sabe que la miro. Te amo @stefroitman”.

Fue este mismo detalle de que la imagen fuera tomada a escondidas lo que no le cayó bien a los fanáticos quienes acusaron al cantante de haber violado la privacidad de su esposa y por si fuera poco publicó una foto bastante intima sin su consentimiento.

“A mí ellos me caen bien, pero la verdad si tienen unas vainas súper raras”; “Muy psicópata Ricky Montaner”, “No hay ni un cuerdo en esa familia”, “Full secta”, fueron algunos de los comentarios que recibió el cantante por su foto. Sin embargo otros seguidores mostraron su apoyo al cantante “Es su pareja y tienen acuerdos como cualquiera. Cada uno sabe qué le molesta o no al otro”, “¿Rara porque practican una religión? ¿Rara aquellos que no hacen lo mismo que tú?”.

Por su parte el mismo cantante tuvo que salir a defenderse por las criticas y dijo que podía notar que la foto había causado opiniones divididas: “Podrían hacer un conteo y decir: ‘Mira, aquí hay tanta gente chill y tanta gente pelo’…. Les doy un ejemplito pues: ¿Saben la historia que subí de mi mujer orando en la ducha? Mucha gente (me escribió): ‘Ay, me erizó la piel’, ‘qué hermosos’, ‘qué dulces son’, ‘qué belleza’ y de vez en cuando un mensaje que dice: ‘No deberías filmarla en su tiempo íntimo con Dios’, ‘son muy tóxicos’… ¡Vete a mamar!”, expresó Montanter.